علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک دستگاه پیشرفته «سی‌تی‌سیمولاتور» با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان در بیمارستان شهید رئیسی کرمانشاه مستقر شده است که نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی این مرکز خواهد داشت.

وی افزود: این دستگاه به‌صورت تخصصی برای نقشه‌برداری دقیق در فرآیند رادیوتراپی طراحی شده و با بهره‌گیری از قابلیت‌های فنی پیشرفته، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر درمان را برای بیماران فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از این فناوری علاوه بر افزایش دقت درمان، موجب کاهش قابل توجه دوز اشعه دریافتی بیماران می‌شود که این موضوع در ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

سروش با اشاره به روند توسعه بخش رادیوتراپی بیمارستان شهید رئیسی، گفت: عملیات نصب تجهیزات رادیوتراپی این مرکز از شهریورماه سال گذشته آغاز شده و روند تکمیل آن با جدیت در حال انجام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری کامل از تجهیزات پیش‌بینی‌شده، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی درمان سرطان در بیمارستان شهید رئیسی افزایش یافته و بیماران بتوانند از خدمات به‌روز و باکیفیت در داخل استان بهره‌مند شوند.