اجرای طرح «نفر سوم»سازمان تبلیغات اسلامی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر دوشنبه در جلسه جهاد تبیین با تأکید بر اهمیت تبیین و نقش آن در حل مشکلات کشور، از آغاز اجرای طرح عملیاتی «نفر سوم» در استان گلستان خبر داد.



وی افزود: طرح عملیاتی «نفر سوم» با هدف تقویت حلقه های میانی فعال در جهاد تبیین و ترویج فرهنگ تبیین در سطح استان گلستان آغاز شده است. این طرح در راستای تحقق اراده ملی و ارتقاء سطح کنشگری مردمی طراحی شده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در شرایط کنونی، تبیین صحیح و هوشمندانه از نقاط قوت کشور و توانمندی‌های مردمی از ضروریات است. هدف این طرح، سازماندهی و آموزش استعدادهای تبیینی و تقویت شبکه‌های مردمی با رویکردی جدید است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در حرکت عمومی و موفقیت‌های کشور داشته باشد.



گرزین در ادامه اظهار کرد: در این طرح، ما به‌طور خاص بر شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌های تخصصی و ساماندهی فعالیت‌های مردمی و اجتماعی با رویکرد تبیینی تأکید داریم. این حرکت‌ها باید هدفمند، منظم و با برنامه‌ریزی دقیق باشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین از حضور حجت‌الاسلام ابو ترابی، مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در این طرح خبر داد و گفت: این طرح با حضور حجت‌الاسلام ابوترابی ترابی در استان گلستان تشریح شد و قرار است در سطح شهرستان‌ها، مدیران ادارات تبلیغاتی اسلامی با همکاری همه ظرفیت‌های اداری و مردمی، به طور جد پیگیر عملیاتی شدن این طرح راهبردی شوند.



گرزین ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است طرح «نفر سوم» موجب ایجاد نظم و انسجام بیشتری در فعالیت‌های مردمی و تبیینی استان گلستان شود و به گسترش بیش از پیش تبیین در سطح استان و ملی کمک کند.