جواد احمدی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام بیست و یکمین دوره ارزیابی و اعطاء مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم تا ششم اردیبهشت ادامه داشت که در این مرحله ۱۵۶ نفر از حافظان استان بوشهر در این آزمون ثبت نام کردند.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: تعداد شرکت کننده در سال گذشته ۱۳۶ نفر بود که امسال با توجه به شرایط خاص کشور تعطیلی جریان آموزش ۲۰ نفر به تعداد شرکت کنندگان اضافه شد و شاهد رشد ۱۵ درصدی ثبت نام شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته هستیم.
احمدیمنفرد گفت: علاقهمندانی که حداقل ۱۰ جزء پیوسته قرآن را حفظ باشند میتوانند در این دوره از آزمونها شرکت کنند که در سه مقطع ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن کریم برگزار میشود.
وی ادامه داد: اولین مرحله آزمونها به صورت کتبی، جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح، همزمان در سراسر کشور در استان بوشهر نیز در دو حوزه بوشهر و کنگان برگزار خواهد شد و افرادی که در این آزمون قبول شوند میتوانند به مرحله شفاهی که در اواخر تیر و اوایل مرداد سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد راه پیدا کنند.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: حافظان کل قرآن کریم که در این مرحله حد نصاب لازم را کسب کنند میتوانند به مرحله سوم که آزمون مفردات قرآن کریم است راه پیدا کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم، معافیت مرحله اول که به صورت کتبی برگزار میشود، برای ورود به مرحله شفاهی فقط ویژه دارنندگان مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و رتبه های مسابقات بین المللی و دارندگان مدرک درجه ۲ بوده و همه کسانی که در دوره بیستم ثبتنام میکنند باید در مرحله کتبی و شفاهی برای دریافت مدارک درجه ۳، ۴ و ۵ شرکت کنند.
