به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در دیدار اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی لرستان با خیرمقدم به اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی، این مجموعه را متشکل از نسلی جوان، پویا و اثرگذار دانست و اظهار داشت: نسل جوان حاضر در انجمنهای اسلامی، نسلی است که هم متعلق به امروز است و هم آینده کشور به آنها تعلق دارد و ازاینرو نقش بسیار مهمی در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه ایفا میکند.
اعلام آمادگی همهجانبه برای حمایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات مفصلتر و تعاملی، افزود: آمادگی داریم در نشستهای آتی، در فضایی گستردهتر به گفتوگو بپردازیم تا هم دیدگاهها و دغدغههای دانشآموزان شنیده شود و هم نکات لازم از سوی ما ارائه شود؛ چراکه اعتقاد دارم جلسات گفتوگومحور، اثربخشی بیشتری نسبت به سخنرانی یکطرفه دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به محتوای این نشست، تصریح کرد: مطالب مطرحشده از سوی دانشآموزان، حاوی نکات ارزشمندی بود که ابعاد مختلفی از جمله حماسه، عاطفه، معرفتافزایی، بصیرت و شور و شعور را در برداشت و یاد و نام امام راحل و شهدای گرانقدر نیز بهخوبی گرامی داشته شد.
حجتالاسلام شاهرخی با اعلام آمادگی همهجانبه برای حمایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی، تصریح کرد: حمایت معنوی و مادی از این مجموعه را وظیفه خود میدانیم و در صورت نیاز، آمادگی برگزاری جلسات مشترک با مسئولان اجرایی، فرهنگی و سیاسی استان را داریم تا زمینه تقویت فعالیتهای این اتحادیه فراهم شود.
وی همچنین به ظرفیتهای موجود در حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: امکان بهرهگیری از اساتید توانمند استان و حتی خارج از استان برای ارتقای سطح معرفتی و آموزشی دانشآموزان وجود دارد و در این مسیر همکاریهای لازم صورت خواهد گرفت.
یکی از نیازهای اساسی نسل جوان، انس با کتاب است
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از فضای مجازی و حقیقی، بیان کرد: فضای مجازی همانند فضای حقیقی، هم فرصت و هم تهدید است و نحوه بهرهبرداری از آن تعیینکننده مسیر رشد یا انحراف خواهد بود؛ بنابراین باید با برنامهریزی صحیح، از این فضا در جهت رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر اهمیت مطالعه و کتابخوانی، افزود: یکی از نیازهای اساسی نسل جوان، انس با کتاب و بهرهگیری از منابع مکتوب در پاسخ به شبهات است و لازم است دانشآموزان وقت بیشتری را به مطالعه اختصاص دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت امام رضا (ع)، «دین و دانش» را دو بال پیشرفت دانست و تصریح کرد: اگر علم بدون دین باشد، موجب انحراف و فساد خواهد شد و اگر دین بدون علم باشد، جامعه دچار عقبماندگی میشود؛ ازاینرو، جمع میان علم و ایمان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: پرچم انجمنهای اسلامی باید پرچم علم و ایمان باشد و دانشآموزان عضو این تشکلها باید در مدارس، مروج معنویت، اخلاق و پیشرفت علمی باشند.
ضرورت تقویت معنویت در جامعه
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به تلاش دشمنان برای دینزدایی و اسلامهراسی طی قرون اخیر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تمامی نقشههای دشمنان را نقشبرآب کرد و هویت جدیدی به ملت ایران بخشید؛ هویتی که بر پایه خودباوری و «ما میتوانیم» شکل گرفت.
وی ادامه داد: پیشرفتهای علمی، فرهنگی و ورزشی کشور در سالهای پس از انقلاب، نشاندهنده ظرفیت بالای جوانان ایرانی است و امروز نیز نسل نوجوان و جوان، سرمایه اصلی آینده کشور به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی در دوران نوجوانی، گفت: دانشآموزان باید از فرصت جوانی بهخوبی استفاده کرده و با داشتن هدف، برنامه و نقشه راه، مسیر رشد علمی و معنوی خود را ترسیم کنند.
حجتالاسلام شاهرخی همچنین بر ضرورت تقویت معنویت در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: حضور در مساجد، هیئات مذهبی، نمازهای جمعه و جلسات دینی و معرفتی، از توصیههای مؤکد بزرگان دین است و نقش مهمی در تقویت بنیانهای اخلاقی و اعتقادی جوانان دارد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانشآموز و شهدای مدافع امنیت، از خداوند متعال علو درجات برای آنها و صبر و اجر برای خانوادههای ایشان مسئلت کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم روحیه همدلی و تلاش، نسل جوان کشور به قلههای رفیع علم، معنویت و پیشرفت دست یابد.
