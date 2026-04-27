علی‌اکبر تقی زاده رحقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پوشش مطلوب و مناسب دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه واکسیناسیون اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد از جامعه هدف شهرستان کاشان در بین کودکان اقدام به واکسیناسیون کرده اند.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون در بین کودکان باعث عدم ابتلا به بیماری هایی مثل فلج اطفال، سرخک، سرخجه و غیره می شود، ابراز کرد: فرایند واکسیناسیون حتی در جنگ رمضان هم متوقف نشده است و بیش از سه هزار و ۲۲۰ نفر جهت این مهم به مراکز بهداشتی و پایگاه های منطقه مراجعه کرده اند.

کارشناس مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهرستان کاشان با اشاره به اینکه طی پنج سال اخیر در منطقه کاشان بیش از ۴۵۰ کودک واکسن‌های روتین خود را دریافت نکرده اند، تصریح کرد: از این تعداد حدود ۲۸۰ کودک مربوط به شهرستان کاشان و مابقی مربوط به شهرستان آران و بیدگل بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه عدم واکسیناسیون در کودکی باعث بروز بیماری در سنین بالاتر می شود، گفت: سال گذشته ۱۴ مورد ابتلای به بیماری سیاه سرفه در سطح شهرستان کاشان شناسایی شد و در سال جدید هم همین امروز یک مورد ابتلا به سیاه سرفه در کاشان جواب تست آن مثبت اعلام شد.

تقی زاده رحقی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک بیمار مبتلا به سرخک هم در شهرستان کاشان شناسایی شد، گفت: از عموم همشهریان و هموطنان عزیز می‌خواهیم بدون توجه به تبلیغات ضدواکسن فضای مجازی برای سلامت کودکان و اطرافیان خود حتما فرایند واکسیناسیون از بدو تولد تا سنین بالاتر را به صورت کامل انجام دهند.