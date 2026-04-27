حامد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت‌های رادیویی در قم پیش از تأسیس رسمی مرکز، از میانه دهه ۷۰ آغاز شد و در آن مقطع با امکانات محدود، برنامه‌هایی در قالب تولیدات کوتاه تهیه و از طریق شبکه‌های سراسری پخش می‌شد.



وی افزود: در سال‌های ابتدایی، تولید برنامه‌ها در فضایی محدود در شهرک سالاریه انجام می‌گرفت و روزانه حدود یک ساعت برنامه با عنوان «ندای قم» تهیه و به آنتن می‌رسید و پس از آن نیز برنامه «انتظار سبز» تولید شد که با استفاده از تجهیزات آنالوگ و نوارهای ضبط، به تهران ارسال می‌شد تا از شبکه‌های سراسری پخش شود.



مدیر پخش صدای مرکز قم ادامه داد: انتقال این تولیدات در آن زمان با دشواری‌هایی همراه بود و همکاران برای رساندن نوارها به مرکز، حتی در مسیرهای بین‌شهری اقدام می‌کردند تا برنامه‌ها به موقع پخش شود.



وی گفت: با راه‌اندازی رسمی مرکز صدا و سیمای قم در سال ۱۳۷۹، رادیو قم نیز فعالیت خود را در ساختمان فعلی آغاز کرد و به‌صورت مستقل وارد عرصه تولید و پخش برنامه شد و از آن زمان تاکنون به‌طور مستمر در خدمت مخاطبان قرار دارد.



خانی با اشاره به نقش این رسانه در مناسبت‌ها افزود: رادیو قم در تمامی ایام سال، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، اجتماعی و ملی، حضوری فعال دارد و تلاش می‌کند متناسب با شرایط، محتوای برنامه‌ها را تنظیم کند.



وی ادامه داد: در پی وقوع حوادث اخیر از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، جدول پخش برنامه‌ها به‌سرعت تغییر یافت و تولیدات رادیو قم با رویکردی متناسب با شرایط ویژه، به‌صورت مستمر روی آنتن رفت.



مدیر پخش صدای مرکز قم تصریح کرد: در این بازه زمانی، برنامه‌ای با عنوان «شهید رمضان» به‌صورت پیوسته در روزهای ابتدایی پخش شد و پس از آن نیز در نوبت‌های صبح و عصر ادامه یافت، همچنین برنامه «ایران جان» به‌صورت زنده و میدانی در میان مردم، هر شب از ساعت ۲۲ تا ۲۴ اجرا می‌شود.



وی گفت: تولیدات رادیو قم علاوه بر پخش محلی، از سوی سایر مراکز استانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مرکز در برخی حوزه‌ها نقش مرجع برای شبکه‌های استانی کشور ایفا می‌کند.



خانی با اشاره به برنامه‌های مناسبتی اخیر افزود: همزمان با دهه کرامت، برنامه‌هایی با محوریت این ایام تدارک دیده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه «با کریمان» اشاره کرد که در بازه زمانی صبحگاهی پخش می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین برنامه «در سایه ولایت» نیز برای پخش از شبکه‌های استانی و سراسری تولید شده و در ساعات بعدازظهر به روی آنتن می‌رود و در کنار این برنامه‌ها، بسته‌های متنوعی شامل گزارش، مستند و تولیدات کوتاه نیز به‌صورت روزانه تهیه و در اختیار شبکه‌های مختلف قرار می‌گیرد.



مدیر پخش صدای مرکز قم در پایان افزود: تلاش مجموعه رادیو قم بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مأموریت رسانه‌ای خود را در انعکاس رویدادها و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان به بهترین شکل ممکن انجام دهد.