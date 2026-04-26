نقاب از چهره کلاهبردار ۱۰۰ میلیاردی در جهرم برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ علی‌اصغر محمد پور گفت: پس از دریافت ۱۵ فقره حکم جلب و نیابتی از ۳ شهرستان همجوار مبنی بر دستگیری یک خانم کلاهبردار، مأموران یگان جلب تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: این متهم با سوء استفاده از اعتماد شهروندان و یا دادن وعده‌های دروغین در خصوص پرداخت وام، پرونده‌ای قطور از کلاهبرداری را رقم زده بود.

سرهنگ محمد پورادامه داد: ماموران پس از تحقیقات فنی و پلیسی موفق شدند، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازجویی به ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: یگان جلب این فرماندهی در فروردین ماه سال جاری موفق به دستگیری ۷۵ نفر از محکومان متواری و معرفی آنان به دادسرا شده‌اند، که نشان از عزم جدی پلیس در برقراری امنیت و عدالت در جامعه می باشد.