محورهای گفتگوی سفیر ایران در عربستان با روزنامه الشرق الاوسط

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در گفتگوی اختصاصی با الشرق الاوسط گفت که دومین مجموعه از حجاج ایرانی روز سه شنبه وارد عربستان می‌شوند.

وی افزود: نخستین مجموعه از حجاج ایرانی برای ادای مناسک حج وارد سرزمین وحی شده‌اند.

وی اشاره کرد که با توجه به باز بودن حریم هوایی، مجموعه دوم حجاج به صورت هوایی و با اهتمام کریمانه عربستان وارد این کشور می‌شوند.

سفیر ایران در ریاض ابراز امیدواری کرد که حجاج ایرانی مناسک خود را به آسانی در سرزمین حرمین شریفین انجام دهند و صحیح و سالم بازگردند.

علیرضا عنایتی از طرف‌های ذیربط در عربستان و جمهوری اسلامی ایران بابت خدماتی که برای آسایش حجاج ارائه می‌دهند، تقدیر و تشکر کرد.

وی اشاره کرد که همه، به آداب حج و مقررات جاری عربستان پایبند هستند، سفارت ایران نیز در آمادگی کامل برای ارائه هرگونه کمک در این زمینه و هماهنگی کامل با وزارت خارجه عربستان است.

عنایتی به تماس تلفنی سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز اشاره و بیان کرد که دو طرف آخرین تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ و کاهش تنش را بررسی کردند.

سفیر ایران در ریاض گفت که عراقچی جوانب مختلف وضعیت کنونی در منطقه به ویژه در سایه تحولات مرتبط با آتش بس را تشریح کرد و همتای عربستانی خود را در جریان آخرین تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک ایران برای پایان جنگ و کاهش تنش قرار داد.