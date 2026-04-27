سومین بیمارستان بروجرد آموزشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری عصر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: با اعلام معاون آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد به مرکز آموزشی درمانی ارتقا یافت.
وی افزود: به استناد رأی صادره در بند دو مصوبات بیست و چهارمین جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، حکم نهایی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) طی مکاتبه و اعلام رسمی معاون آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ابلاغ شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: با راه اندازی دانشکده پزشکی، آموزشی شدن این بیمارستانها ضروری بود که باتربیت دانشجویان رشتههای، پزشکی و پیراپزشکی ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی با آموزشی شدن آنها، درآمد این مراکز افزایشیافته و تقویت اقتصاد سلامت شهرستان و استان را در پی خواهد داشت.
