به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار حجت‌اله صیدی، رئیس این سازمان در نشست شرکت‌های تأمین سرمایه که به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار شد بر لزوم هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی برای عملیاتی شدن بسته حمایت از بازار سهام تأکید کرد و گفت: از ۹ اسفند تا کنون، شاید بیش از ۲ برابر ایام عادی ‌دور هم جمع شده‌ایم و برای بازار سرمایه هم‌فکری کرده‌ایم تا راهکارهای دقیقی برای مدیریت بخش‌های مختلف بازار اتخاذ کنیم.

او با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصاد ایران گفت: موضوعاتی مانند تورم، نقدینگی، اشتغال و... بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذاری مستقیم دارند و در این شرایط، بازارهای مالی به دلیل اثرپذیری جدی از بخش حقیقی اقتصاد، وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کنند.

صیدی با اشاره به سناریوهای پیش روی بازار سرمایه گفت: ۳ سناریو پیش روی بازار قرار دارد که نخستین آن شروع مجدد جنگ و تصعید جنگ است، دومین سناریو توافق منجر به صلح و سومین حالت، تداوم وضعیت فعلی است که از ۲ سناریوی دیگر پرچالش‌تر است.

او با بیان این‌که همه ما با کمک یکدیگر بازارها را اداره کرده و بازارها را زنده و پویا نگه می‌داریم، افزود: کاری که شما عزیزان با بازگشایی صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی در دوره جنگ انجام داده‌اید، اعتماد زیادی در دل سرمایه‌گذاران، سیاستمداران و علاقه‌مندان به بازار ایجاد کرد. کمک همه نهادهای مالی در ایجاد شرایط نقدشوندگی و فعالیت حداکثری در شرایط جنگی قابل تقدیر است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اکنون نیز در این شرایط باید همه با کمک یکدیگر به بخش‌های مختلف اقتصاد که بر بازار سرمایه نیز مؤثر هستند، کمک کنیم. الان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که خودشان ناشر سهام هستند، نیاز به تأمین مالی دارند. بخشی از تأمین مالی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد و لازم است بخشی دیگر از این تأمین مالی را شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای مالی برعهده گیرند. باید کمک کنیم با روحیه بالا همگی از این گردنه عبور کنیم و به مقصد برسیم.

صیدی با بیان این‌که از شروع جنگ تاکنون مجوز انتشار اوراق و تأمین مالی، افزایش سرمایه ناشران و...، در سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف نشده و به تأمین مالی و فرآیندهای اقتصادی بنگاه‌ها کمک شده است، گفت: لازم است به این مسائل در بازار سرعت بیش‌تری بدهیم تا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کم‌تر شود.

او با اشاره به طرح سازمان بورس برای تاسیس صندوق‌های حمایت از صنایع فولاد و پتروشیمی تأکید کرد: تلاش جمعی ما در ایجاد و تقویت این صندوق‌ها و کمک بیش‌تر به تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده، بازگرداندن آن‌ها به مدار تولید را تسریع می‌کند. البته تاسیس این صندوق‌ها در انتظار برنامه‌های مشخص و مدون این شرکت‌ها برای بازسازی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازگشایی بازار سهام نیز گفت: از قبل از عید جلسات متعددی برای بازگشایی بازار برگزار کردیم و علاقه‌مند بودیم از هفته سوم اسفند ۱۴۰۴ فعالیت بازار سهام از سر گرفته شود اما پیش از آن باید تکلیف چند موضوع روشن می‌شد که هم‌چنان هم این موضوعات در دست پیگیری هستند. مهم‌ترین موضوع، بحث افشای اطلاعات است. سرمایه‌گذار باید با توجه به تغییر شرایط، تصویر به‌نسبت روشنی از وضعیت شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار افشای حداقلی را هم انجام نداده‌اند که موضوع در حال پیگیری است. برخی ناشران می‌گویند ابهامات اساسی برای پیش‌بینی وضعیت آینده داریم که باید ابهامات برطرف شود. گزارش تعدادی از گروه شرکت‌هایی که اطلاعات خودشان را افشا کرده‌اند، نشان می‌دهد بعضاً در میزان و رقم فروش شاهد رشد قابل توجهی در سال جدید خواهند بود. امیدواریم هرچه زودتر این افشاها تکمیل شده و این شرط بازگشایی محقق شود.

او ادامه داد: از شروع جنگ تاکنون سازمان بورس و اوراق بهادار نظرسنجی‌های متعددی از فعالان در خصوص بازگشایی یا بسته ماندن بازار انجام داده که حتی در آخرین نظرسنجی در روزهای اخیر هم اکثریت با بازگشایی بازار در این شرایط مخالفت کرده‌اند اما با این حال، برای ما مطلوب نیست که بازار سهام بسته باشد و لازم است تلاش کنیم این بازار در اولین تاریخ ممکن باز شود.

صیدی گفت: علاوه بر موضوع فنی بازار، موضوع مهم دیگر در خصوص بازگشایی بازار سهام، ملاحظات محیطی و ملی است که مورد تأکید مراجع ذی‌ربط بوده و باید با هماهنگی کامل در این خصوص اقدام شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: موضوع مهم دیگر در بحث بازگشایی بازار سهام، مسئله حمایت است. جنگ ۱۲ روزه آموزه‌هایی برای بازار داشته است و از تجربیات انباشته‌شده در تدوین یک بسته حمایتی استفاده کرده‌ایم. عملیاتی شدن این بسته حمایتی به هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد. در همین زمینه با بانک مرکزی صحبت کرده‌ایم و جلسات متعددی برگزار شده است تا هم‌راهی لازم در این خصوص صورت گیرد که همچنان موضوع در دست پیگیری است.

او ادامه داد: در همین حال، کارگزاری‌ها به مشتریان خود برای خرید سهام اعتبار داده‌اند که برای استمهال آن با بانک مرکزی مکاتبه شده و پیگیری این موضوع برای حمایت از سهام‌داران ادامه دارد.

صیدی هماهنگی نهادهای مالی را یکی دیگر از شروط و الزامات بازگشایی بازار سهام برشمرد و تاکید کرد: اگر نهادهای مالی منسجم عمل کنند، بازار نتیجه خوبی خواهد گرفت. این هماهنگی به روان شدن معاملات و چرخش نقدینگی کمک می‌کند و ظرف مدت کوتاهی موجب رونق بازار می‌شود.

صیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی می‌گویند بدون انجام افشا بازار را باز کنید که اکثریت این گروه می‌گویند ما تکنیکال رفتار می‌کنیم. اولاً همه که تکنیکال فکر نمی‌کنند بلکه برخی بنیادی و فاندامنتال تحلیل می‌کنند. ثانیاً تکنیکال بر بستر فاندامنتال شکل می‌گیرد یعنی اطلاعات بنیادین مانند سود خالص، نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و... باعث می‌شود قیمت کشف شده و قیمت‌گذاری صورت گیرد. در نهایت این قیمت منجر به چارت شده و روی این چارت هست که تحلیل‌های تکنیکالی صورت می‌گیرد. بنابراین اصلاً نمی‌شود بدون فراهم کردن بستر بنیادی، فقط به رفتارهای تکنیکی در بازار اتکا کرد. افشا یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده فاکتورهای بنیادی است. باید مسیر برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار مشخص باشد.