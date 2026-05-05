احتمالا بورس با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بسته شده است

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتمالا بازار بورس با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بسته شده است، گفت: باید برای باز شدن کامل بازار نیز تمهیدات و سازوکارهای لازم اندیشیده شود تا از سوءاستفاده دشمن جلوگیری شود.

جعفر قادری درباره اینکه علت توقف بخشی از فعالیت بورس ناشی از مشکلات فنی یا تصمیم حاکمیتی است، گفت: اخیرا کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با مسئولان سازمان بورس تشکیل داد که براساس گزارشات ارائه شده، همه سرویس‌های فنی فعال هستند و فقط امکان خرید و فروش سهام وجود ندارد.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع نگرانی از ریزش بورس و وارد شدن ضرر و زیان به سهامداران خرد است. به همین دلیل باید یکسری ابزارها و سازوکارها تعریف شود تا سهامداران خرد دچار مشکل نشوند. پس از ایجاد این تمهیدات می‌توان اقدام به بازگشایی بورس کرد زیرا بازگشایی بدون مقدمه می‌تواند موجب خروج نقدینگی از بازار و ایجاد مشکلات جدی شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه به احتمال زیاد بسته شدن بازار بورس با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، گفت: بازگشایی بازار بورس احتیاج به هماهنگی با برخی نهادها همچون شورای عالی امنیت ملی دارد تا در نهایت شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که برخی از سواستفاده های احتمالی از بازار بورس مساله‌ای برای کشور ایجاد نکند.

وی در پایان گفت: در نهایت باید برای باز شدن کامل بازار نیز تمهیدات و سازوکارهای لازم اندیشیده شود تا از سوءاستفاده دشمن جلوگیری شود.