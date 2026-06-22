به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ در آیین نواختن زنگ معاملات بورس ویژه فصل تابستان و مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، از برنامه‌های سازمان بورس برای ساماندهی سهام عدالت خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های مرتبط گفت: درباره سهام عدالت عزم جدی وجود دارد تا دستورالعمل اجرایی آن نهایی شود. این موضوع نیازمند وفاق و همکاری کامل میان دستگاه‌های مختلف است و با پیگیری‌های انجام‌شده، ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است.

صیدی افزود: امیدواریم بتوانیم در تابستان امسال این برنامه را اجرایی کنیم تا سهام عدالت نیز به سرانجام مطلوبی برسد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به شرایط بازار سرمایه در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بازار سرمایه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف، اکنون به مرحله تثبیت و تعادل نسبی رسیده و در مسیر حرکت به سمت رونق قرار دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه گفت: این شرایط بدون همکاری همه ارکان بازار و همچنین مقاومت مردم و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اخیر امکان‌پذیر نبود.

صیدی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه را گسترش ابزارهای مالی دانست و گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی، مدیریت ریسک، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: امروز نخستین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت ارزی با همکاری بانک‌های ملی و ملت و شرکت‌های تأمین سرمایه رونمایی می‌شوند که می‌تواند ابزار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع ارزی باشد.

رئیس سازمان بورس همچنین از طراحی ابزارهای جدیدی همچون اوراق امتیاز معدن خبر داد و اظهار کرد: این ابزارها با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در آینده عملیاتی خواهند شد.

صیدی یکی دیگر از برنامه‌های سازمان بورس را ارتقای حکمرانی شرکتی عنوان کرد و گفت: تجربه نشست‌های تخصصی با شرکت‌های بزرگ در سال گذشته موجب شد کیفیت گزارش‌دهی شرکت‌ها به بازار سرمایه افزایش یابد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه شرکت‌های تولیدی درباره ناترازی انرژی اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی نسبت به تأمین برق و گاز نگرانی دارند و اگر بخش واقعی اقتصاد با مشکل مواجه شود، بخش مالی نیز نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

وی تأکید کرد: هر میزان که تأمین انرژی واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد، به رونق تولید و در نهایت تقویت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

صیدی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر گفت: یکی از پرسش‌های مهم فعالان بازار سرمایه این است که شرکت‌های آسیب‌دیده چه زمانی به ظرفیت و سطح تولید پیشین خود بازمی‌گردند.

وی افزود: اگر برنامه زمان‌بندی مشخصی برای بازسازی و تأمین مالی این شرکت‌ها در اختیار بازار قرار گیرد، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌توانند نقش مؤثرتری در تأمین مالی و حمایت از این بنگاه‌ها ایفا کنند.

رئیس سازمان بورس همچنین خواستار تسریع در ورود شرکت‌های بزرگ دولتی به بازار سرمایه شد و گفت: عرضه سهام شرکت‌های بزرگی همچون شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و سایر بنگاه‌های بزرگ می‌تواند به توسعه بازار سرمایه و تعمیق بازار کمک کند.

وی با اشاره به تجربه موفق عرضه شرکت‌های بزرگ در سال‌های گذشته اظهار امیدواری کرد با حمایت دولت، زمینه ورود این شرکت‌ها به بورس فراهم شود.

صیدی در پایان ابراز امیدواری کرد بازار سرمایه با تداوم حمایت‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، به بازاری بزرگ‌تر و پررونق‌تر تبدیل شود و نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی و تأمین مالی کشور ایفا کند.