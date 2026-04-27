مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دانش‌آموز کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با حضور خادمان حرم امام رضا (ع) و همراهی خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به زمان و مکان این مراسم افزود: آیین یادبود شهدای دانش‌آموز همزمان با دهه کرامت، روز سه‌شنبه ساعت ۱۵:۳۰ در معراج شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

دبیر جشن‌های بین‌المللی زیر سایه خورشید در کرمانشاه با اشاره به شهادت جمعی از دانش‌آموزان در حوادث اخیر، تصریح کرد: این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد این شهدا و پاسداشت ایثار آنان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این آیین، دانش‌آموزان، همکلاسی‌های شهدای والامقام و جمعی از اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت و فضایی معنوی برای گرامیداشت این عزیزان شکل خواهد گرفت.

احمدی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های فرهنگی در برگزاری این برنامه گفت: این مراسم با همکاری نهادهای مختلف از جمله شبکه جوانان رضوی، تشکل‌های دانش‌آموزی و مجموعه‌های فرهنگی استان تدارک دیده شده است.

وی در پایان از شهروندان کرمانشاهی دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به شهدای دانش‌آموز، همراهی خود را با خانواده‌های آنان نشان دهند.