به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدیپور در سخنانی، اظهار داشت: با استناد به نتایج تحقیقات علمی و موفقیت پروژههای ملی، طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از گاوآهن برگرداندار در اراضی دیم از سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ممنوع شد.
وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورتگرفته، استفاده از گاوآهن برگرداندار منجر به تخریب ساختار خاک، تشدید فرسایش آبی، ایجاد رواناب، کاهش ماده آلی و افزایش تبخیر و هدررفت رطوبت خاک میشود که این عوامل در اراضی دیم، مخاطرهآمیز است.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: هدف از این سیاست، گذار به سمت کشاورزی حفاظتی و پایدار است که با حذف گاوآهنهای برگرداندار و جایگزینی آن با ادواتی نظیر «گاوآهن قلمی»، «خاکورزهای مرکب» و «روش کشت مستقیم» محقق خواهد شد.
محمدیپور، فصل پیشرو تا زمان کشت پاییزه را فرصتی طلایی برای آگاهیبخشی به دیمکاران دانست و تأکید کرد: برنامههای آموزشی ویژهای با همکاری مدیریت ترویج استان برای آشنایی کشاورزان با ادوات جایگزین و روشهای نوین کشاورزی حفاظتی تدوین خواهد شد.
وی ضمن دعوت از کشاورزان برای مشارکت در این دورههای آموزشی، تصریح کرد: این تغییر رویکرد، ضرورتی علمی برای صیانت از منابع پایه خاک و تضمین امنیت تولید است و یقین داریم با تعامل و درایت کشاورزان، این گذار به سمت کشاورزی پایدار، ارتقای بهرهوری مزارع دیم را در پی خواهد داشت.
