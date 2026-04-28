به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای نخستین بار در طول دهههای گذشته، تعداد کلاهکهای هستهای در جهان رو به افزایش است.
وی تأکید کرد: باید از وقوع جنگ هستهای دوری گزید و اکنون زمان آن فرا رسیده است که تعهد به خلع سلاح هستهای و جلوگیری از انتشار آن دوباره احیا شود.
از سوی دیگر، گنادی گاتیلوف، نماینده روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو در گفتگو با خبرگزاری «ریانووستی» شرایط حال حاضر در خصوص معاهده عدم اشاعه تسلیحات هستهای (NPT) را نگرانکننده دانست.
وی افزود که کشورهای غربی به دنبال سیاست زده کردن فعالیتها و چارچوبهای این معاهده هستند.
