۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۰۷

گوترش درباره افزایش کلاهک‌های هسته‌ای در جهان هشدار داد

گوترش درباره افزایش کلاهک‌های هسته‌ای در جهان هشدار داد

دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهاراتی نسبت به وضعیت تسلیحات هسته‌ای در جهان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای نخستین بار در طول دهه‌های گذشته، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در جهان رو به افزایش است.

وی تأکید کرد: باید از وقوع جنگ هسته‌ای دوری گزید و اکنون زمان آن فرا رسیده است که تعهد به خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از انتشار آن دوباره احیا شود.

از سوی دیگر، گنادی گاتیلوف، نماینده روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو در گفتگو با خبرگزاری «ریانووستی» شرایط حال حاضر در خصوص معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) را نگران‌کننده دانست.

وی افزود که کشورهای غربی به دنبال سیاست زده کردن فعالیت‌ها و چارچوب‌های این معاهده هستند.

    • IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      به چه دردي ميخوره ١٠٠٠ تا ؟ ١٠٠ تاش همزمان منفجر بشه كل زمين اكو سيستمش تغيير ميكنه نابود ميشه!
    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      حالا كه همه ١٠٠٠ تا ساختن و حداقل ١٠٠ تا دارن يك دفعه اي هشدار داد

