دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف جنگ علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه (به وقت محلی) در جمع خبرنگاران گفت: بحران خاورمیانه وارد دومین ماه خود شده است و با ادامه این جنگ در هر روز، رنج انسانی افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: ابعاد ویرانی گستردهتر میشود. حملات کورکورانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بیشتر میشود. همچنین خطرات برای جهان ما بیشتر میشود.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد: ما در آستانه یک جنگ گستردهتر هستیم که کل خاورمیانه را با تاثیرات چشمگیری در سراسر جهان در بر خواهد گرفت. گوترش یادآور شد: تاثیرات این درگیری هماکنون در سراسر جهان احساس میشود. نمونه بارز آن، پیامدهای محدود شدن آزادی کشتیرانی است. زمانی که تنگه هرمز دچار انسداد شود، فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار جهان عملا توان ادامه حیات اقتصادی را از دست میدهند.
وی گفت: این وضعیت را میتوان در زندگی روزمره مردمی مشاهده کرد که با افزایش هزینههای غذا و انرژی دستوپنجه نرم میکنند؛ از فیلیپین گرفته تا سریلانکا، از موزامبیک تا جوامعی بسیار فراتر از این مناطق.
دبیرکل سازمان ملل افزود: ممکن است بسیاری از ابعاد این درگیری نامشخص باشد، اما یک نکته روشن است: اگر طبل جنگ همچنان نواخته شود، تشدید تنشها تنها اوضاع را وخیمتر خواهد کرد.
گوترش تاکید کرد: چرخه مرگ و ویرانی باید متوقف شود. تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن مسیری صلحآمیز در حال انجام است. این تلاشها شایسته آن هستند که با اتکا به حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، فضای لازم و حمایت کافی برای موفقیت داشته باشند. ارشدترین مقام سازمان ملل تصریح کرد: اختلافات باید از طریق راهکارهای مسالمتآمیز حلوفصل شوند. حاکمیت و تمامیت ارضی تمامی کشورهای عضو باید مورد احترام قرار گیرد.
دبیرکل سازمان ملل گفت: غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات هستهای، باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرند و آزادی دریانوردی باید حفظ شود.
گوترش تصریح کرد: من همچنان در تماس نزدیک با طرفهای درگیر هستم و فرستاده ویژه خود، ژان آرنو، را برای حمایت از این تلاشها به منطقه اعزام میکنم.ما باید راهی صلحآمیز برای خروج از این وضعیت بیابیم.
دبیرکل سازمان ملل گفت: پیام من روشن است، ایالات متحده و اسرائیل؛ اکنون زمان آن فرا رسیده است که به جنگی که موجب رنج گسترده انسانی و پیامدهای اقتصادی ویرانگر شده، پایان دهند و حملات به ایران را متوقف کنند.
وی افزود: شورای امنیت این حملات را محکوم کرده و بر ضرورت احترام به حقوق و آزادیهای کشتیرانی در مسیرهای حیاتی دریایی، از جمله تنگه هرمز، تاکید کرده است.
گوترش گفت: درگیریها خود به خود پایان نمییابند. آنها زمانی پایان مییابند که رهبران گفتگو را به جای تخریب انتخاب کنند. آن انتخاب هنوز وجود دارد و باید همین حالا انجام شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانشآموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.
ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.
گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.
جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.
