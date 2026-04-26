نخستین زادآوری گوسفند وحشی در مجموعه حفاظتی توران شاهرود ثبت شد

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رصد و پایش مستمر جمعیت گوسفند وحشی در زیستگاه اصلی پارک ملی توران شاهرود توسط محیط بانان منطقه خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای کنترل تخلفات شکار و بهبود وضعیت حیات وحش منطقه انجام گرفته است.

وی با تقدیر از تلاش محیط بانان‌ ادامه داد: بر اساس پایش های میدانی کارشناسان حیات وحش نخستین زادآوری گوسفند وحشی طی سال جاری با موفقیت مشاهده و ثبت شده است.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود مشاهده نخستین بره های متولد شده را نشانه موفقیت اقدامات حفاظتی دانست و بیان داشت: حضور مستمر محیط بانان توانسته منجر به امنیت موجود در زیستگاه شود.

عجمی به اثر بخشی برنامه های حفاظتی در منطقه پارک ملی توران شاهرود تاکید کرد و افزود: تداوم این اقدامات منتهی به پایداری جمعیت گونه های شاخص منطقه خواهد شد.

وی به حضور شبانه روز محیط بانان تاکید کرد و ادامه داد: مجموعه اقدامات و برنامه ریزی ها زادآوری حیات وحش و بیانگر شرایط مطلوب زیستگاه است.