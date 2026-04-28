به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه کارگروه برنامه‌ریزی استفاده از هوش مصنوعی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل جلسه داد تا زمینه‌سازی‌های لازم برای به‌کارگیری این فناوری نوین در راستای ارتقای کیفیت خدمات به مردم و توسعه روزافزون خدمات دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی استان، به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

این نشست تخصصی در محل اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، دکتر جهانبخش استاد دانشگاه رازی در زمینه هوش مصنوعی، کوروش باباجانی معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی و جمعی از کارشناسان ستادی برگزار شد.

پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این جلسه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مسیر خدمت‌رسانی شایسته‌تر به مردم، اظهار کرد: این اقدام نوآورانه و فناورانه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق و پیشرو در نحوه خدمت‌رسانی، در سطح کل کتابخانه‌های کشور مطرح و الگوبرداری شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تغییرات گسترده و سرعت بالای تحولات در شیوه زندگی و ارتباطات جوامع امروزی، خاطرنشان کرد: ما اکنون در عصری زندگی می‌کنیم که همه‌چیز به سمت دیجیتال شدن پیش رفته است و در این زیست‌بوم جدید، کتاب و کتابخانه نیز نباید از این قاعده مستثنا باشند؛ بنابراین انتظار می‌رود استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی دقیق، در این مسیر نوین پیشگام باشد.

در ادامه این نشست، استاد جهانبخش عضو هیئت علمی دانشگاه رازی به عنوان مهمان ویژه برنامه، به تشریح دقیق اصول اجرایی این طرح پرداخت و چارچوب‌های لازم و استاندارد برای بهره‌گیری هدفمند، علمی و کارآمد از ظرفیت‌های گسترده هوش مصنوعی در سطح کتابخانه‌های عمومی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در بخش پایانی این جلسه نیز، کارشناسان ستادی حاضر ضمن بیان نظرات و دیدگاه‌های تخصصی خود در حوزه فناوری و کتابداری، پیشنهادهای سازنده و کاربردی متعددی را برای بهبود روند اجرای برنامه‌ها، رفع چالش‌های احتمالی و تحقق هرچه بهتر اهداف این کارگروه مطرح کرده و به تبادل نظر پرداختند.