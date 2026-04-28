به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر طنز حوزه هنری به مناسبت روز ملی خلیج فارس، مسابقه ادبی-هنری با عنوان «داستانک طنز خلیج فارس» برگزار میکند؛ رویدادی که هدف آن ترویج نگاه طنزآمیز، خلاق و بومی به یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و هویتی ایران است.
این مسابقه از تمامی علاقهمندان به حوزه طنز، داستاننویسی کوتاه و روایتهای خلاقانه دعوت کرده است تا با خلق داستانکهایی کوتاه، فضای طنزآلودی پیرامون خلیج فارس، تنگه هرمز، زیستفرهنگ منطقه و موضوعات مرتبط بسازند و در این رویداد مشارکت داشته باشند.
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، آثار ارسالی باید در قالب متن طنز حداکثر ۲۰۰ کلمهای نوشته شده و تا پایان روز ۱۰ اردیبهشتماه، از طریق پیامرسان بله به حساب کاربری @daftaretanzz ارسال شوند.
جوایز مسابقه شامل ۱۵ بسته کتاب طنز است که ارزش هر بسته حداقل ۳ میلیون تومان برآورد شده و به گفته برگزارکنندگان، این جوایز با هدف حمایت از تولیدکنندگان محتوای طنز و تشویق نسل جوان در مسیر نویسندگی در نظر گرفته شده است.
شرکتکنندگان باید در انتهای هر اثر، نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را ثبت کنند تا در صورت انتخاب بهعنوان برگزیده، هماهنگیها بهسرعت انجام شود.
همچنین، بنا بر اعلام غیررسمی، عضویت در کانال بله دفتر طنز ممکن است یکی از شرایط شرکت در این مسابقه محسوب شود.این رویداد فرهنگی فرصتی است تا علاقهمندان طنز، توانایی خود را در قالبی کوتاه اما تاثیرگذار به نمایش بگذارند.
