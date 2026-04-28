به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیاوش بدری در آیین امضای تفاهم‌نامه با اداره‌کل میراث فرهنگی فارس، با اشاره به دعای داریوش بزرگ برای دوری سرزمین ایران از خشکسالی، اظهار کرد: چالش کم‌بود آب تمدن بشری را تهدید می‌کند و ایران به دلیل قرارگیری در منطقه خشک، با این بحران به شکلی جدی‌تر روبروست. متأسفانه از زمان ورود به عصر مکانیسم و حفر بی‌رویه چاه‌ها، تراز آب‌های زیرزمینی در فارس سالانه به‌طور متوسط ۵۰ سانتی‌متر افت می‌کند که در برخی مناطق این عدد به ۳ متر هم می‌رسد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت فرونشست در دشت مرودشت و حریم آثار تاریخی، تصریح کرد: اقدام حیاتی ما در شرکت آب منطقه‌ای، جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی بوده است؛ به طوری که امروز هیچ چاه غیرمجازی در حریم‌های درجه یک، دو و سه تخت‌جمشید وجود ندارد و تمامی آن‌ها پر شده‌اند تا از پیشروی فرونشست در این منطقه جلوگیری شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس به پیشینه ۲۵۰۰ ساله سدسازی و ۳۰۰۰ ساله قنات‌سازی در ایران اشاره کرد و گفت: ایرانیان پرچمدار مهندسی آب در جهان بوده‌اند و امروز نیز ما در صنعت سدسازی جزو کشورهای برتر جهان هستیم و هیچ وابستگی به خارج نداریم. با امضای این تفاهم‌نامه، به دنبال مستندسازی این دانش و راه‌اندازی موزه آب فارس هستیم.

بدری در پاسخ به مطالبات حوزه میراث فرهنگی، از آمادگی کامل برای تأمین آب مورد نیاز فضاهای سبز و حیاتی مجموعه‌های تاریخی خبر داد و افزود: در خصوص آرامگاه سعدی و درختان این مجموعه، دستورات لازم برای تخصیص و افزایش سهمیه آب به میزان مورد نیاز صادر شده است تا از این میراث ارزشمند به بهترین شکل حفاظت شود.

وی در پایان ضمن استقبال از پیشنهاد ایجاد دبیرخانه مشترک که توسط مدیر کل میراث فرهنگی فارس ارائه شد، بر اهمیت آموزش «درست مصرف کردن» تأکید کرد و یادآور شد که سازه‌های آبی جنوب فارس مانند آب‌انبارهای شهر «اوز»، امروز می‌توانند به عنوان پدافند غیرعامل در مدیریت بحران آب ایفای نقش کنند.