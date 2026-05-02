گردشگری نقش کلیدی در گلستان ایران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی در دیدار نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پاسارگاد و جمعی از سرمایه‌گذاران که با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه گردشگری برگزار شد، با اشاره به رکود حاکم بر این صنعت در سال‌های اخیر، اظهار کرد: چراغ گردشگری در ایام کرونا و پس از آن تحت تأثیر رویدادهای مختلف، کم‌فروغ شده بود، اما امروز انتظار داریم شاهد بازگشت پررنگ گردشگران به استان باشیم.

وی با ارائه یک تشبیه استراتژیک افزود: ورود گردشگر به فارس، نقشی دقیقاً مشابه ورود آب به حوزه کشاورزی دارد، همان‌گونه که آب مایه حیات مزارع است، حضور توریست نیز خون تازه را در رگ‌های اقتصادی استان جاری می‌کند و باید به آن نگاهی ویژه داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با دعوت به صبوری و امیدواری نسبت به آینده، تصریح کرد: با وجود تمامی چالش‌های موجود، ایمان داریم که ایران به زودی به گلستان تبدیل خواهد شد و در این مسیر، صنعت گردشگری نقش کلیدی و پیشران را ایفا خواهد کرد.

مریدی در بخش دیگری از سخنان خود به موانع ساختاری اشاره کرد و گفت: چالش‌های تخصیص اعتبار و پیچیدگی‌های حاکم بر مزایده‌ها از جمله موانع پیش‌روی ماست. راهکار برون‌رفت از این وضعیت، تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌ها برای توسعه زیرساخت‌هاست.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شرکای راهبردی ما هستند و باید با تعریف تسهیلات و مشوق‌های جذاب، زمینه حضور و ماندگاری آن‌ها را در پروژه‌های بزرگ فراهم کنیم.

لزوم توجه به پاسارگاد به عنوان نگین گردشگری فارس

در ادامه این نشست، اسفندیار عبداللهی، نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی در خصوص دو پایگاه جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد، بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر موضوع «حریم و عرصه» پاسارگاد تأکید کرد و خواستار نگاهی مثبت و عملیاتی برای حل مشکلات دیرینه ساکنان و سرمایه‌گذاران این منطقه شد.

همچنین امیرتیمور خسروی، شهردار پاسارگاد با بیان اینکه این منطقه یکی از مهم‌ترین مقاصد جهانی گردشگری ایران است، بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیریت شهری و میراث‌فرهنگی برای ایجاد زیرساخت‌های رفاهی متناسب با شأن این اثر جهانی تأکید کرد.

لازم به ذکر است؛ در پایان این جلسه سرمایه‌گذاران حاضر به بیان دغدغه‌های خود پرداخته و خواستار رفع موانع اداری و تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری در مجاورت مجموعه‌های تاریخی شدند که مقرر شد این مسائل به‌صورت مستمر تا حصول نتیجه پیگیری شود.