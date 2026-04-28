به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح سه شنبه در آیین امضای تفاهمنامه با شرکت آب منطقهای که در مجموعه جهانی تختجمشید برگزار شد، با اشاره به جایگاه فراوزارتخانهای تختجمشید اظهار کرد: تختجمشید متعلق به هیچ دستگاه و نهادی نیست، بلکه میراثی زنده متعلق به تمام مردم ایران و جهانیان است؛ اثری بیبدیل که تاریخ ۲۵۰۰ ساله را با خود حمل میکند.
وی با اشاره به نگرانیهای دوران اخیر و سایه شوم جنگ بر منطقه، تصریح کرد: در تمام لحظاتی که تهدید جنگ وجود داشت، دغدغه اصلی ما در مجموعه میراث فرهنگی، حفاظت از این پیکره عظیم بود. تصور شیراز و فارس بدون حافظ، سعدی، تختجمشید و پاسارگاد غیرممکن است؛ چرا که اگر اینها نباشند، ما تفاوتی با دیگر استانها نخواهیم داشت. ساختمانها و پلها قابل بازسازیاند، اما تختجمشید و حافظ هرگز تکرار نمیشوند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با تکیه بر عناصر اربعه، «آب» را فراتر از یک عنصر زیستی خواند و گفت: آب آغازگر همه زبانها و ابتدای هر بودنی است. خوشحالم که مدیران ارزشمند حوزه آب، نگاه ویژهای به این عنصر حیاتی در فارس بزرگ دارند.
مریدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد تقلید کورکورانه از الگوهای غربی پرداخت و خاطرنشان کرد: متأسفانه ما فاقد مخزن دانش بومی هستیم و به همین دلیل به سمت الگوهای توسعهیافته مغربزمین حرکت کردهایم، در حالی که پیشینیان ما دانش عمیقی در مدیریت منابع داشتهاند. شاید به تأثر از فضای مدرن، سدهایی ساخته شد که ضرورتی نداشت، در حالی که دانش بومی ما بر حفظ آب در زیر زمین (مانند تجربه کرمان و ماهان) تأکید داشت.
وی پیشنهاد ایجاد یک دبیرخانه فراگیر بیندستگاهی را مطرح کرد و افزود: ما به دنبال خلق رویدادی بزرگ تحت عنوان «ابداعات محلی، تأثیرات جهانی» هستیم تا ابداعات بیشمار ایران فرهنگی در حوزههای کشاورزی، آب، طب و تربیت را به رخ جهانیان بکشیم و وارد دنیای پسامدرن شویم.
مریدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای روابط عمومی و همکاری دستگاههای اجرایی، این دبیرخانه تا «روز شیراز» در مکانی نمادین همچون تختجمشید یا حافظیه مستقر شود تا به عنوان الگویی تمامعیار برای کشور، دانش بومی فارس را مستندسازی و معرفی نماید.
