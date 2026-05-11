جایگاه برتر یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی با اشاره به فرآیندهای ارزیابی شده در سطح تمامی یگان‌های حفاظتی کشور گفت: این ارزیابی بر اساس مؤلفه‌های تخصصی، شاخص‌های اجرایی و مأموریت‌های ابلاغی صورت گرفته و خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس توانست همچون سال قبل در جایگاه نخست کشور خود را تثبت کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی از یک سو و بکارگیری و بروزرسانی تجهیزات و امکانات بهینه و فنی از سوی دیگر، افزود: این دستاورد بزرگ بدون تلاش شبانه‌روزی، تعهد سازمانی و روحیه جهادی کارکنان یگان و همچنین همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و مشارکت دلسوزانه مردم محقق نمی‌گشت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی فارس افزود: به‌کارگیری ظرفیت‌های بومی، تقویت گشت‌های حفاظتی، افزایش ضریب پوشش امنیتی اماکن تاریخی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و استفاده هدفمند از امکانات و تجهیزات از مهم‌ترین عوامل ارتقای عملکرد این یگان در سال‌های اخیر بوده است.

سرهنگ احمدی گفت: بر اساس آمار و مستندات موجود، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس طی دو سال گذشته در تمامی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اجرایی با رشد قابل توجه بهره‌وری و اثربخشی مواجه شده که این امر نشان‌دهنده مسیر صحیح برنامه‌ریزی و مدیریت در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی فارس در پایان با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استانی و ملی، بر تداوم این روند و ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود نگاه مسئولین به استان فارس، با این بیشینه غنی تاریخی و وسعت و جغرافیای گوناگون جهت جذب نیروی انسانی که لزوم اولیه و قلب تپنده هر دستگاه است، بیش از پیش به پیکر بی‌جان یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس فارس معطوف گردد.