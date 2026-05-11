۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۳

جایگاه برتر یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس در کشور

شیراز -فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی فارس گفت:بر اساس مؤلفه‌های تخصصی، شاخص‌های اجرایی و مأموریت‌های ابلاغی، یگان حفاظت میراث فرهنگی استان رتبه اول کشور را در این جایگاه کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی با اشاره به فرآیندهای ارزیابی شده در سطح تمامی یگان‌های حفاظتی کشور گفت: این ارزیابی بر اساس مؤلفه‌های تخصصی، شاخص‌های اجرایی و مأموریت‌های ابلاغی صورت گرفته و خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس توانست همچون سال قبل در جایگاه نخست کشور خود را تثبت کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی از یک سو و بکارگیری و بروزرسانی تجهیزات و امکانات بهینه و فنی از سوی دیگر، افزود: این دستاورد بزرگ بدون تلاش شبانه‌روزی، تعهد سازمانی و روحیه جهادی کارکنان یگان و همچنین همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و مشارکت دلسوزانه مردم محقق نمی‌گشت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی فارس افزود: به‌کارگیری ظرفیت‌های بومی، تقویت گشت‌های حفاظتی، افزایش ضریب پوشش امنیتی اماکن تاریخی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و استفاده هدفمند از امکانات و تجهیزات از مهم‌ترین عوامل ارتقای عملکرد این یگان در سال‌های اخیر بوده است.

سرهنگ احمدی گفت: بر اساس آمار و مستندات موجود، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس طی دو سال گذشته در تمامی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اجرایی با رشد قابل توجه بهره‌وری و اثربخشی مواجه شده که این امر نشان‌دهنده مسیر صحیح برنامه‌ریزی و مدیریت در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی فارس در پایان با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استانی و ملی، بر تداوم این روند و ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود نگاه مسئولین به استان فارس، با این بیشینه غنی تاریخی و وسعت و جغرافیای گوناگون جهت جذب نیروی انسانی که لزوم اولیه و قلب تپنده هر دستگاه است، بیش از پیش به پیکر بی‌جان یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس فارس معطوف گردد.

