به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران،صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از عزم جدی دولت برای بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد.

به گفته عسگری، تخصیص فوری تسهیلات بانکی و اجرای بسته‌های حمایتی بدون وقفه در دستور کار قرار گرفته است.

او تأکید کرد: شبکه بانکی موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند تا زمینه راه‌اندازی مجدد این واحدها فراهم شود. هدف اصلی، بازگشت سریع به چرخه تولید و حفظ اشتغال پایدار در استان است.

این اظهارات در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مطرح شد، که با مصوباتی ویژه برای بازگشت سریع صنایع آسیب‌دیده به چرخه تولید برگزار شد.

معاون استاندار تهران با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌ها مکلف شده‌اند موانع اداری، زیرساختی و اجرایی را خارج از نوبت برطرف کنند و روند بازگشت این واحدها به تولید به‌صورت ویژه و مستمر پیگیری خواهد شد.

او با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی و نیروی انسانی متخصص در استان تهران تصریح کرد که بستر لازم برای بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به مرحله بهره‌برداری و اشتغال پایدار فراهم است.

در این نشست، بررسی فوری مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر به عنوان محور اصلی دستور کار مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین بسته‌های حمایتی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح شد.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، این بسته‌ها شامل حمایت‌های مالی، تسهیل امور بیمه‌ای و مالیاتی و تأمین مواد اولیه است که می‌تواند روند بازسازی را تسریع کند.

بر اساس مصوبات این جلسه، مشکلات سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز در قالب جلسات فوق‌العاده کارگروه، حداقل چهار بار در هفته بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ خواهد شد.

در پایان نشست، بر اجرای فوری مصوبات، نظارت مستمر دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های هفتگی از روند احیا و بازسازی واحدهای تولیدی تأکید شد.

دبیر کارگروه تسهیل اعلام کرد حمایت‌ها تا بازگشت کامل این واحدها به چرخه تولید ادامه خواهد داشت.