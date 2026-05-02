به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت‌های صنعتی تهران، شانزدهمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به ریاست عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، و با حضور ناصحی، مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری، سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دبیر کارگروه، و علیرضا پور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران امروز در سالن جلسات این اداره‌کل تشکیل شد.

در این نشست که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ برگزار شد، آخرین وضعیت واحدهای خسارت‌دیده از جنگ بررسی و بر تسریع در رفع موانع تولید، حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید شد.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هماهنگی بیشتر، اقدامات لازم برای تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین منابع و پشتیبانی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دهند.

این جلسه در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای تقویت تولید داخلی برگزار شده و بر استمرار چنین نشست‌هایی برای پیگیری مصوبات تأکید شد.