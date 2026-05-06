استاندار کرمانشاه: حمایت از تولید اولویت اصلی ستاد تسهیل است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی، بر لزوم همراهی همه دستگاهها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد.
منوچهر حبیبی با قدردانی از حضور مدیران اجرایی، اقتصادی، بانکی و نمایندگان بخش خصوصی اظهار کرد: ستاد تسهیل باید بهصورت عملی و مؤثر از واحدهای تولیدی پشتیبانی کند.
وی با بیان اینکه شرکتهای تولیدی و پیمانکاری بازوان اجرایی دستگاهها هستند، افزود: هر میزان حمایت از این مجموعهها افزایش یابد، روند اجرای پروژهها و فعالیتهای اقتصادی نیز تسریع خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مراجعه واحدها به این ستاد گفت: حضور تولیدکنندگان در این جلسات نشاندهنده وجود مشکلات جدی است و دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید نقش حمایتی خود را بهطور کامل ایفا کنند.
حبیبی شرایط اقتصادی کشور را خاص توصیف کرد و افزود: در این وضعیت، حفظ روند تولید و افزایش تابآوری واحدها اهمیت ویژهای دارد، چرا که هرگونه اختلال در این بخش میتواند بر اشتغال و معیشت مردم تأثیر مستقیم داشته باشد.
وی تأکید کرد: تصمیمات این ستاد آثار گستردهای در حوزههای اقتصادی، بازار و اشتغال دارد و باید تمامی مصوبات در راستای تقویت تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی باشد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بستههای حمایتی دولت، خواستار ارائه گزارش دقیق از عملکرد دستگاهها شد و گفت: باید میزان اجرای مصوبات، پرداخت تسهیلات و اقدامات انجامشده بهطور شفاف مشخص شود.
حبیبی همچنین نقش کمیته تخصصی ستاد تسهیل را مهم دانست و افزود: با توجه به حجم درخواستها، لازم است جلسات این کمیته با نظم و فاصله زمانی کمتر برگزار شود تا روند رسیدگی به پروندهها تسریع یابد.
وی از برگزاری نشست وبیناری با وزیر اقتصاد در ساعت ۱۴ امروز خبر داد و گفت: در این نشست، پیشنهادهای استان برای رفع موانع تولید با استفاده از اطلاعات دستگاههای مرتبط ارائه خواهد شد.
در پایان این جلسه، مسائل و درخواستهای واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آنها اتخاذ شد.
