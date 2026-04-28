به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، به اعلام این معاونت، این اقدام در راستای حمایت از شرکتهای متأثر از جنگ تحمیلی سوم و با هدف ایجاد مسیری متمرکز بهمنظور کاهش زمان رسیدگی به درخواستها و تسهیل فرآیند پیگیری پروندههای بیمهای اجرا میشود.
بر اساس این اطلاعیه، شرکتهای دانشبنیان دارای مشکلات بیمهای میتوانند با مراجعه به پایگاه پشتیبانی شرکتهای دانشبنیان نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام کنند.
متقاضیان پس از ورود به سامانه، باید با ثبت «تیکت جدید» در بخش «شورای حل مسائل شرکتهای دانشبنیان»، فرم مربوط به مشکلات بیمهای را تکمیل و ارسال کنند.
پس از ثبت درخواست، موضوع از طریق کارگروه مشترک معاونت علمی و سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شده و اقدامات و نتایج بعدی به نماینده شرکت اطلاعرسانی خواهد شد.
این برنامه با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات بیمهای و حمایت از تداوم فعالیت شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده طراحی و اجرایی شده است.
