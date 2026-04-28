اجرای ۲۳۱طرح آبفا در آذربایجان غربی؛ طرح های بالای ۷۰درصد تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نجفی صبح سه شنبه در دیدار با نمایندگان انجمن پیمانکاران عمرانی استان با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه پیمانکاری به دلیل افزایش قیمت مصالح و … اظهار کرد: راهکار عبور از مشکلات کنونی اولویت‌بندی صحیح پروژه‌های عمرانی است که در این راستا طرح های دارای پیمان بالای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت نخست و طرح های بالای ۵۰ درصد در مرحله دوم تکمیل و اتمام یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۳۱ طرح در حوزه آب و فاضلاب داریم، افزود: در حال حاضر در شهر ارومیه، ۸۰ درصد از حجم فاضلاب تولیدی قابل تصفیه است، اما ظرفیت تصفیه موجود تنها قادر به پوشش ۶۰ درصد آن است.

نجفی با بیان اینکه در حال حاضر شهر ارومیه نیازمند توسعه ۵۰۰ کیلومتری شبکه فاضلاب، با توجه به نیاز جمعیتی است، گفت: توسعه شهر ارومیه لزوم تسریع در احداث شبکه فاضلاب را بیش از پیش نمایان می‌سازد، به‌طوری‌که حدود ۵۰۰ کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب در ارومیه مورد نیاز است.

وی با اشاره به نیازهای اعتباری پروژه‌های مهم فاضلاب در استان، گفت: برای تکمیل تصفیه ‌خانه‌های فاضلاب شهرهای شاهین‌دژ و اشنویه، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همچنین، پروژه‌های فاضلاب در شهرهای خوی و بوکان به ترتیب به ۴۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

وی با بیان اینکه، هدف اصلی شرکت، تامین آب پایدار و سالم برای مردم است افزود: در همین راستا، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان در حوزه تامین آب شرب و ۶۸ درصد جمعیت در زمینه شبکه فاضلاب بهره مند هستند در حالی که شاخص شبکه فاضلاب در کشور ۵۴ درصد است.

وی با قدردانی از همراهی مردم و پیمانکاران، خاطرنشان کرد: مردم کشور در طی جنگ تحمیلی سوم نشان دادند همواره در بزنگاه‌های تاریخی، پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند، لذا وظیفه ما ایجاب می‌کند که از تمام ظرفیت ‌ها و توانمندی ‌های موجود برای خدمت‌رسانی شایسته به این مردم استفاده کنیم.

پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی در تنگنای مشکلات هستند

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از فشارهای سنگین مالی، رشد بی‌سابقه هزینه‌ها و اختلال در زنجیره تولید خبر داد و خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی فوری برای عبور از وضعیت بحرانی شد.

سیروس نیک‌ مرام اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه ‌ای از عوامل از جمله کاهش منابع مالی، تورم، افزایش قیمت مصالح، رشد حقوق و دستمزد و کمبود مواد اولیه، فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.

وی افزود: مشکلات موجود روند اجرای پروژه‌های عمرانی را کند کرده و هزینه‌های جاری شرکت‌ها و کارگاه‌ها را به شکل افزایش داده است، طی چهار سال اخیر، قیمت مصالح و هزینه‌های نگهداری شرکت‌ها افزایش قابل توجهی یافته است.

نیک‌ مرام با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در این بخش تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، تعدیل نیرو به‌صورت مهندسی‌شده انجام شده و دیگر ظرفیت کاهش نیروی انسانی به‌عنوان راهکار جبران هزینه‌ها وجود ندارد، تداوم این روند می‌تواند به تضعیف توان فنی شرکت‌ها منجر شود.

وی همچنین معوقات تعهدات مالی اشاره کرد و گفت: بدهی‌های مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی در کنار اقساط بانکی موجب بروز مشکلاتی برای شرکت‌ ها شده است.

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان تأکید کرد: هدف ما توقف فعالیت‌ها نیست، بلکه عبور حرفه‌ای و مسئولانه از این مقطع بحرانی است، برای تحقق این هدف، همراهی دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و نهادهای مالی ضروری است تا با اتخاذ تصمیمات حمایتی و واقع‌بینانه، از آسیب جدی به بدنه اجرایی پروژه‌های عمرانی جلوگیری شود.