شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از شناسایی گرفتگی در خط اصلی شبکه توزیع آب مجتمع آبرسانی گراویان، نیروهای بهره‌برداری بلافاصله وارد عمل شدند و با انجام اقدامات فنی لازم و پاک‌سازی مسیر، مشکل ایجاد شده به طور کامل برطرف شد.

وی افزود: این خط انتقال با قطر ۲۵۰ میلی‌متر یکی از خطوط اصلی تأمین و توزیع آب برای روستاهای پایین‌دست این مجتمع آبرسانی است و رفع سریع این مشکل نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در تأمین آب مشترکان داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: همزمان با اجرای عملیات رفع گرفتگی خط انتقال، عملیات مرمت و بازسازی دیوار تخریب‌شده اتاق شیرآلات در مخزن اولیه «تپله‌تیت» نیز انجام شد.

کریمی‌پناه ادامه داد: بازسازی این بخش از تأسیسات به منظور افزایش ایمنی، حفاظت از تجهیزات و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در روند بهره‌برداری از شبکه آبرسانی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، تضمین استمرار خدمات‌رسانی و حفظ پایداری شبکه آب شرب برای شهروندان و روستاهای تحت پوشش است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب در پایان گفت: عملیات نگهداری، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق مختلف شهرستان با هدف بهبود کیفیت خدمات و تأمین پایدار آب شرب همچنان ادامه خواهد داشت.