به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چهارده نظریه‌پرداز و متدآفرین برجسته»، اثری پژوهشی و آموزشی به قلم هومن بنائی، نویسنده و مدرس تئاتر، مراحل نهایی انتشار خود را در انتشارات «آماره» سپری و به‌زودی روانه بازار نشر می‌شود.

در توضیح تکمیلی این کتاب آمده است:

«این اثر که با هدف آسیب‌شناسی آموزش بازیگری و ارتقای سطح دانش نظری و عملی هنرجویان و علاقه‌مندان به این هنر تدوین شده، حاصل سال‌ها مطالعه و تجربه آموزشی مؤلف است. هومن بنائی در این کتاب تلاش کرده است تا با رویکردی ساختاریافته، خواننده را با سیر منطقی، دقیق و چندلایه‌ی اندیشه و تکنیک‌های بزرگان بازیگری جهان آشنا کند.

در این کتاب به طور ویژه به اندیشه و متد چهارده تن از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و متدآفرینان تئاتر پرداخته شده است که عبارتند از: استانیسلاوسکی، مایرهولد، میخائیل چخوف، آنتونن آرتو، برتولت برشت، لی استراسبرگ، استلا آدلر، سانفورد مایزنر، پیتر بروک، آگوستو بوال، یرژی گروتوفسکی، یوجنیو باربا، مارینا آبراموویچ و آنا دیشر.

کتاب «چهارده نظریه‌پرداز و متدآفرین برجسته» در چهار بخش مجزا طراحی شده است که هر یک وجهی از آموزه‌های این متفکران را برای مخاطب روشن می‌کند:

بخش نخست: به معرفی شخصیت، زمینه تاریخی و بسترهای فرهنگی شکل‌گیری اندیشه هر نظریه‌پرداز می‌پردازد.

بخش دوم: به عنوان قلب عملیاتی کتاب، شرحی جامع از اصول بنیادین آموزشی و اجرایی متدها ارائه می‌دهد.

بخش سوم: به واکاوی تجربه‌ها، نقدها و بازتاب‌های جهانی هر متد در ساحت‌های منطقه‌ای و بینافرهنگی اختصاص دارد.

بخش چهارم: با ارائه تمرین‌های پیشنهادی و اقتباسی، مسیرهای عملی برای تجربه مستقیم متدها را پیش روی هنرجویان قرار می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های متمایز این کتاب، گنجاندن «جدول شناسایی» در انتهای اثر است که به صورت تطبیقی، سال‌های فعالیت، سبک‌های غالب و موقعیت جغرافیایی هر نظریه‌پرداز را به تصویر می‌کشد؛ ابزاری که به مخاطب کمک می‌کند تا مسیر تحول تئاتر را در بستر زمان و مکان به شکلی ساختارمند درک کند.

این اثر می‌تواند برای مدرسان تئاتر، هنرجویان بازیگری و تمامی کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از متدها و سبک‌های اجرایی جهان هستند، به عنوان یک منبع مطالعاتیِ راهگشا مورد استفاده قرار گیرد.»