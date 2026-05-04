محمد علیدادی کارگردان نمایش «روایت معلق بعد بازگشت» که به‌ تازگی در خانه نمایش مهرگان به صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مضمون این نمایش توضیح داد: داستان نمایش «روایت معلق بعد بازگشت» درباره آسیبی است که هم‌عرض با جنگ تعریف می‌شود. ما از یک نگاه فردی به سمت نگاهی اجتماعی حرکت کرده‌ایم تا آسیب‌هایی را که جنگ به زندگی افراد وارد می‌کند، روایت کنیم.

وی با اشاره به ریشه‌های شخصی این انتخاب افزود: انتخاب سوژه برای یک اثر هنری کاملاً شخصی است. من در خوزستان زندگی و از کودکی بوی جنگ را حس کرده‌ام. همین تجربه زیسته باعث شد به سراغ چنین موضوعی بروم. ما در این نمایش روایتگر آدم‌هایی هستیم که جنگ به اشکال مختلف به آنها آسیب زده است.

این کارگردان تئاتر با بیان اینکه تجربه‌های تاریخی و معاصر در شکل‌گیری این اثر تاثیرگذار بوده‌اند، ادامه داد: برای مثال، جنگ رمضان به‌عنوان یک تجربه تاریخی، برای منِ متولد دهه هفتاد نیز آسیب‌هایی به همراه داشته است. در این نمایش، مخاطب امروز را در سال ۱۴۰۵ به سمت جنگ تحمیلی هشت‌ساله می‌بریم. همچنین ما پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه مشغول کار روی این اثر بودیم، اما پس از آن، تغییراتی در اجرا ایجاد کردیم که در دور سوم اجراها بیشتر نمایان می‌شود.

علیدادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نبود حمایت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه موضوع نمایش ما درباره جنگ است، هیچ‌گونه حمایت مالی از سوی نهادها صورت نگرفت. حتی در زمان جنگ به اداره‌کل هنرهای نمایشی مراجعه کردیم، اما اعلام شد که بودجه‌ای برای حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده تخصیص داده نشده است. بنابراین ما تلاش کردیم از دریچه نگاه شخصی خود به جنگ بپردازیم.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی تولید این اثر بیان کرد: از نظر مالی، کاملاً ریسک کردیم. حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای این نمایش هزینه شده که نه‌تنها بازنگشته، بلکه هزینه‌ها همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار بازگشت سرمایه داشت و تنها هدف ما روشن نگه داشتن چراغ تئاتر است.

این کارگردان با تاکید بر ضرورت حمایت‌های ساختاری از تئاتر گفت: دولت باید تئاتر را به مخاطبان یادآوری کند. اقداماتی مانند تبلیغ در صداوسیما یا اختصاص بودجه مشخص برای تئاتر می‌تواند به چرخه اقتصادی این هنر کمک کند. امروز دغدغه اصلی همه ما این است که آیا مخاطب به سالن بازمی‌گردد یا خیر. این سوالی است که میان سالن‌داران و تهیه‌کنندگان نیز مطرح است.

علیدادی ادامه داد: در شرایطی که سلبریتی‌ها روی صحنه حضور ندارند، وضعیت استقبال مخاطبان نیز با تردید مواجه شده است. این در حالی است که حضور چهره‌های شناخته‌شده می‌تواند در جذب مخاطب تاثیرگذار باشد.

وی درباره انگیزه خود برای ادامه فعالیت در چنین شرایطی توضیح داد: من در این اجرا تنها به خاطر گروه روی صحنه می‌روم. اعضای این گروه با عشق به تئاتر و با وجود همه سختی‌ها، از راه‌های دور خود را به تمرین می‌رسانند و بدون هیچ چشم‌داشتی کار می‌کنند. همین تعهد و علاقه، انگیزه اصلی ما برای ادامه مسیر است.

این کارگردان با اشاره به روند تولید و اجرای نمایش گفت: ما حدود چهار ماه تمرین داشتیم و قرار بود ماه دی‌ روی صحنه برویم، اما اتفاقات آن زمان و همچنین جنگ رمضان به روند کار ما آسیب زد. در نهایت تنها ۶ شب اجرا داشتیم که متوقف شد، اما دوباره ریسک کردیم و اجرای نمایش را از سر گرفتیم و بلیت‌فروشی را آغاز کردیم.

علیدادی در پایان با طرح این پرسش که جایگاه امروز مخاطب در مواجهه با تئاتر کجاست، اظهار کرد: به نظر من مهم است که مردم بدانند در کجای تاریخ ایستاده‌اند. ما به‌عنوان یک گروه تئاتری، تکلیف خود را مشخص کرده‌ایم و با وجود همه مشکلات، به کار خود ادامه می‌دهیم. اینکه مخاطب تئاتر را برای دیدن انتخاب کند یا مسیر دیگری را در پیش بگیرد، یک انتخاب شخصی است، زیرا در این شرایط بحث وطن است و عده‌ای به‌جای تماشای تئاتر انتخاب می‌کنند که در میدان حضور پیدا کنند و خیابان را رها نکنند.

وی در پایان تاکید کرد: امروز بحث ایران مطرح است و من به‌عنوان یک تئاتری وظیفه دارم چراغ تئاتر را روشن نگه دارم. تا روزی که این شرایط بگذرد و دوباره شاهد بازگشت جریان‌های اصلی به صحنه باشیم. در مقاطع مختلف، از جمله همین جنگ ۱۲ روزه، این هنرمندان جوان بودند که فعالیت خود را متوقف نکردند، در حالی که بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده در زمان نیاز تئاتر، سکوت اختیار کردند.

نمایش «روایت معلق بعد بازگشت» به نویسندگی احسان جواهری و کارگردانی محمد علیدادی از ۱۳ اردیبهشت در خانه نمایش مهرگان به صحنه رفته است.

سونیا ‌اسماعیلی، احسان ‌جواهری، میترا ‌سلیمانی، رضوان ‌بخشی، محمد ‌وفائیان، محمد ‌امین ‌بندرزاده، ونوس ‌اسدی، امیرپرهام ‌سلطانی و محمد ‌حسین ‌علی ‌حسینی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.