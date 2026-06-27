پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک علمی میان ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه ششمین دوره «اجلاس فناوریهای آموزشی ترکیه» (TETZ) که به میزبانی وزارت آموزش ملی جمهوری ترکیه برگزار شد، با خانم وجیهه قمر، وزیر آموزش دولت پاکستان، دیدار و گفتوگو کرد.
سیمایی در این دیدار با قدردانی از مواضع دولت و مردم پاکستان در حمایت از جمهوری اسلامی ایران، گفت: از طرف مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران، از تلاشهای برادرانه دولت محترم پاکستان برای کمک به صلح و ثبات در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صمیمانه تشکر میکنم.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه روابط ایران و پاکستان صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمیشود، اظهار داشت: دلهای مردم دو کشور به یکدیگر نزدیک است و سابقهای طولانی از اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان ایران و پاکستان وجود دارد. با این حال، سطح همکاریهای علمی، دانشگاهی، فناوری و نوآوری هنوز متناسب با ظرفیتهای موجود نیست و توسعه این همکاریها موجب خرسندی و منفعت هر دو کشور خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی در روابط دو ملت افزود: به نظر میرسد زبان فارسی امروز در پاکستان نفوذ گذشته را ندارد؛ در حالی که زبان تنها ابزار ارتباط نیست، بلکه حامل فرهنگ، ارزشها و نگرشهاست. تضعیف زبان فارسی میتواند به کاهش مشترکات فرهنگی دو ملت بینجامد؛ از اینرو لازم است برنامهای جدی برای تقویت آموزش زبان فارسی در دستور کار قرار گیرد.
سیمایی همچنین با اشاره به استقبال ایرانیان از یادگیری زبان اردو گفت: در ایران نیز تقاضای مناسبی برای آموزش زبان اردو وجود دارد و ما برای تقویت کرسیهای زبان اردو برنامهریزی خواهیم کرد. دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاههای توانمند کشور با امکانات است و پیشنهاد میکنم زمینه اعزام دانشجویان و جوانان علاقهمند پاکستانی به این دانشگاه فراهم شود.
در ادامه این دیدار، وجیهه قمر، وزیر آموزش پاکستان، ضمن استقبال از گسترش همکاریهای علمی میان دو کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک علمی ایران و پاکستان را مطرح کرد.
وی با ابراز احترام عمیق نسبت به جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: دستاوردهای اخیر ایران در نظام بینالملل برای بسیاری از کشورها الهامبخش است و مردم پاکستان نیز نگاه ویژهای به این مسیر دارند و از آن الگو میگیرند.
وزیر آموزش پاکستان با اشاره به پیوندهای عاطفی، معنوی، تاریخی و فرهنگی میان دو ملت، تصریح کرد: پاکستان در ابتکارات و اقدامات ایران در کنار این کشور خواهد ماند و روابط تهران و اسلامآباد بر پایه این مشترکات، مستحکم و پایدار باقی خواهد ماند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه گفتوگوها و همکاریهای دوجانبه در حوزههای آموزش عالی تأکید کرد و گفت: سطح همکاریهای کنونی با ظرفیتهای موجود فاصله دارد و باید برای بهرهگیری از توانمندیهای دو کشور برنامهریزی مشترکی انجام شود.
قمر با اشاره به ظرفیتهای علمی و آموزشی ایران افزود: پاکستان میتواند از تجربههای ارزشمند ایران در حوزههای آموزشهای مهارتی، کشاورزی، ساختوساز و تولید بهرهمند شود و پیوندهای عمیق زبانی، دینی و تمدنی میان دو کشور، بستر مناسبی برای گسترش این همکاریها فراهم کرده است.
وی در پایان، با اشاره به سفر اخیر دکتر پزشکیان به پاکستان، پیشنهاد کرد معاونت بینالملل وزارت آموزش پاکستان و معاونت بینالملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران بهعنوان کانال رسمی همکاریهای علمی و آموزشی دو کشور تعیین شوند تا روند گفتوگوها و تعاملات مشترک با انسجام و پایداری بیشتری دنبال شود.
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