به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ملاقات چهره‌به‌چهره مردمی با مسئولان استان لرستان شامگاه دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف رسیدگی مستقیم به مطالبات و درخواست‌های شهروندان در خرم‌آباد برگزار شد.

این برنامه از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ در محل خیابان انقلاب، نبش کوچه آراسته ۳ برگزار شد و طی آن جمعی از شهروندان مسائل و مشکلات خود را به‌صورت مستقیم با مسئولان در میان گذاشتند.

حضور فرماندار، مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی در جمع مردم

در این دیدار مردمی، نورالدین درمنان فرماندار خرم‌آباد، مشاور اجرایی و دستیار استاندار و حجت الله امیری مدیرکل بازرسی استانداری با حضور در میان مراجعان، ضمن گفت‌وگو با شهروندان، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده را بررسی و برای پیگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادند.

این برنامه با محوریت و نظارت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری لرستان و در راستای تقویت ارتباط مستقیم مردم با مدیران اجرایی استان برگزار شد.

هدف از برگزاری این ملاقات‌ها، شنیدن بی‌واسطه مشکلات مردم و تسریع در روند حل آن‌ها است.

استمرار ملاقات‌های مردمی به‌صورت شبانه

لازم به ذکر است؛ برنامه ملاقات‌های مردمی به‌صورت مستمر و هر شب با حضور یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود تا زمینه طرح مستقیم مسائل، پیشنهادها و درخواست‌های شهروندان فراهم شود.