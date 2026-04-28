۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

رحمانی: ساماندهی کودکان کار و متکدیان در دستور کار جدی قرار گیرد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ساماندهی کودکان کار و خیابانی و متکدیان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح خانه متکدیان با تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها بوده که با گسترش جوامع شهری و توسعه شهرنشینی، برخی آسیب‌های اجتماعی نمود بیشتری پیدا کردند که ضرورت دارد با ریشه‌یابی دقیق، برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ تدابیر لازم، برای کنترل و کاهش آن‌ها اقدام شود.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های نوظهور در استان که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، موضوع کودکان کار و پدیده تکدی‌گری است، افزود: در حال حاضر آمارها از وجود حدود ۶۷۰ نفر در این دو حوزه حکایت دارد که نگران‌کننده بوده و نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های مسئول است.

رحمانی با قدردانی از شهرداری یاسوج برای تعیین مکانی جهت ساماندهی کودکان کار و متکدیان خیابانی گفت: با همکاری بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرارگاه اجتماعی قرب گام‌های مثبتی در جهت ساماندهی این افراد برداشته شود.

وی تصریح کرد: هدف این است که ضمن جمع‌آوری کودکان کار، متکدیان و معتادان متجاهر از سطح شهر، خدمات اولیه و حمایتی به آن‌ها ارائه شود و با فراهم کردن شرایط نگهداری و حمایت‌های لازم، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی با جدیت و مسئولیت‌پذیری این کار مهم را دنبال کنند تا بتوانیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی استان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشیم.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها