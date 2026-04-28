به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای، با استقبال فرماندهان نیروهای مسلح قرقیزستان وارد بیشکک شد.

سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک در بدو ورود به قرقیزستان با تأکید بر اهمیت استمرار مسیر پرقدرت نیروهای مسلح و مقاومت مثال‌زدنی مردم شریف ایران در عرصه بین‌المللی، سازمان همکاری‌های شانگهای را با توجه به اهمیت و گستره جغرافیایی و جمعیتی چشمگیر آن، تجلی تمایل ملت‌ها و دولت‌ها در عبور از نظام تک‌قطبی ناعادلانه به نظام چندقطبی برشمرد.

وی در ادامه و بلافاصله پس از ورود به بیشکک، در جلساتی جداگانه با وزرای دفاع قرقیزستان، روسیه، پاکستان و بلاروس که از اعضای مهم و تأثیرگذار در سازمان همکاری‌های شانگهای هستند، تأکید کرد: آمریکا دیگر در جایگاهی نیست که سیاست خود را به ملت‌های مستقل دیکته نماید و این موضوع با استقامت مردم و نیروهای مسلح ایران برای تمام جهان آشکار شده است و آمریکا خواهد پذیرفت که باید از خواسته‌های غیرقانونی و غیرمنطقی خود دست بردارد.

سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه امروز همه دنیا آمریکا و رژیم صهیونیستی را نماد تروریسم دولتی می‌داند، تصریح کرد: جنایت بی‌شرمانه آنان در کشتار بی‌گناهان به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان مدرسه میناب، آبروی دنیای غرب در ارزش‌هایی که مدعی آن هستند را در جهان بر باد داده است.

سخنگوی وزارت دفاع در پایان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با هرگونه خطای دشمنان، افزود: امروز ایران اسلامی همزمان با آمادگی برای دفاع مقتدرانه و تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح، آماده اشتراک‌گذاری توانمندی‌های تسلیحاتی دفاعی با کشورهای مستقل به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است و آماده هستیم تجربیات در شکست آمریکا را در اختیار سایر اعضای سازمان قرار دهیم.