گردهمایی هنری کودکان و نوجوانان نهاوندی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مرادی ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی هنری کودکان و نوجوانان نهاوندی اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت و سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا (ع) و با یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ تحمیلی اخیر و شهدای «جنگ رمضان»، بهویژه رهبر گرانقدر و قائد امت، آیین باشکوهی با حضور پرشور کودکان، نوجوانان، مدارس و مؤسسات قرآنی در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) نهاوند برگزار شد.
وی افزود: در این گردهمایی که با محوریت همبستگی ملت ایران و ترویج روحیه مقاومت و حماسهسازی برگزار شد، برنامههای متنوعی از جمله نقاشی، سرود، نقالی و شعرخوانی با نگاهی ویژه به موضوع «پروانههای میناب» به اجرا درآمد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند گفت: هدف اصلی ما از تمرکز بر این فعالیتها، آشنایی عمیقتر نسل نوپا، بهویژه خردسالان و نوجوانان، با مفاهیم والای ایثار، فداکاری و حماسههای ماندگار ایران اسلامی است.
وی افزود: سیاستگذاری ما بر این است که از طریق هنر و ادبیات، پلی میان نسل جوان و فرهنگ مقاومت ایجاد کنیم تا فرزندان این مرز و بوم، با همزادپنداری نسبت به قهرمانان ملی و دینی خود، ادامهدهنده راه روشن حماسه و همدلی باشند.
