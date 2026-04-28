به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، در حاشیه دیدار با معاون امور زنان ریاستجمهوری بر لزوم بازنگری در سیاستها و نظام تنظیمگری زیستبوم فناوری و نوآوری کشور در دوره پساجنگ تأکید کرد و گفت: برنامههای جدیدی با هدف افزایش تابآوری شرکتهای فناور و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده طراحی شده که به زودی به پارکهای علم و فناوری در سراسر کشور ابلاغ میشود.
تخصیص بودجه برای احیای شرکتهای آسیبدیده
وی در توضیح این خبر اعلام کرد: در رویکرد جدید به اصلاح موضوع تخصیص بودجه به پارکهای علم و فناوری ضروری است و باید زیرساختهای دیجیتال شرکتها تقویت شود و شبکهای جامع از منتورینگ برای افزایش تابآوری کسبوکارهای فناور ایجاد شوند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش و تأمین در کشور، بهویژه در حوزه طراحی و ساخت ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته، از اولویتهای کلیدی سیاستهای جدید خواهد بود.
نقش زنان در اقتصاد پساجنگ
شهیکی همچنین بر نقش زنان و خانواده در ارتقای تابآوری اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: این موضوع در برنامههای آینده پارکهای علم و فناوری لحاظ شده و در همین راستا ایجاد پنج مرکز نوآوری اشتغال بانوان و سه فبلب تخصصی صنایع دستی با همکاری معاونت امور زنان ریاستجمهوری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: ایجاد این ساختارهای جدید، با هدف تقویت مهارتآموزی، توسعه منتورینگ تخصصی و افزایش اشتغال زنان در سطح بومی و ملی اجرا میشود.
