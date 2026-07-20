خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: وقتی تاریکی شب فرا می‌رسد، بسیاری از ساختمان‌های شهر با نورهای رنگارنگ و پرقدرت به چشم می‌آیند. تصاویری که شاید در نگاه نخست نمادی از زیباسازی شهری و جلوه‌ای مدرن از معماری امروز باشد، اما در سوی دیگر ماجرا، مصرف قابل توجه انرژی و پدیده‌ای به نام «اسراف نور» قرار دارد.

در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش ساخت‌وسازهای جدید، نورپردازی نمای ساختمان‌ها نیز گسترش یافته و در برخی نقاط شهر از خیابان‌های معلم و غفاری گرفته تا مناطق حاشیه‌ای مانند حاجی‌آباد، ساختمان‌هایی دیده می‌شوند که با استفاده از تعداد زیادی چراغ و پروژکتور، ساعات طولانی شب را روشن نگه می‌دارند.

اگرچه نورپردازی اصولی می‌تواند به زیبایی سیمای شهری، افزایش حس امنیت و جذابیت فضاهای عمومی کمک کند، اما زمانی که روشنایی‌ها بدون توجه به میزان نیاز، زمان استفاده و بهره‌وری انرژی طراحی شوند، به جای زیباسازی، به عاملی برای هدررفت منابع تبدیل خواهند شد.

بدیهی است در شرایطی که ناترازی انرژی و مدیریت مصرف برق به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است، هر میزان مصرف غیرضروری می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند.

شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در راستای کنترل مصرف و مدیریت بار شبکه، اقداماتی برای شناسایی و برخورد با مصارف غیرمتعارف انجام می‌دهد، اما کاهش این روند تنها با اقدامات نظارتی امکان‌پذیر نیست. تغییر نگاه عمومی به مصرف انرژی و توجه شهروندان، سازندگان و مالکان ساختمان‌ها به اصول صرفه‌جویی، حلقه مهم دیگری از این زنجیره است.

اکنون پرسش اینجاست که آیا زیبایی یک ساختمان باید با روشنایی بی‌وقفه و مصرف بیش از اندازه برق سنجیده شود یا می‌توان با طراحی هوشمندانه و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، میان زیبایی شهر و حفظ منابع انرژی تعادل ایجاد کرد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بازگشت به فرهنگ مصرف صحیح و توجه به این واقعیت است که خاموشی‌های کمتر، تنها نتیجه اقدامات دستگاه‌های متولی نیست بلکه همراهی تک‌تک شهروندان را می‌طلبد.

گسترش نورپردازی‌ها در ساختمان‌ها

یک شهروند بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش نورپردازی‌های نمای ساختمان‌ها اظهار کرد: به جای استفاده از نورهای متعدد و پرمصرف، می‌توان از نماهای ساده، شیک و ماندگار استفاده کرد، نماهایی که بدون نیاز به هزینه‌های اضافی برای روشنایی، زیبایی خود را در طول سال‌ها حفظ کنند

محسن غلامی با انتقاد از برخی نورپردازی‌های گسترده در ساختمان‌ها گفت: امروز در بعضی ساختمان‌های تازه‌ساز شاهد استفاده از تعداد زیادی چراغ و تجهیزات روشنایی هستیم که بیشتر جنبه نمایشی دارد و ضرورت خاصی برای آن وجود ندارد، این در حالی است که می‌توان با طراحی مناسب نما و انتخاب مصالح باکیفیت، جلوه‌ای زیبا و همیشگی ایجاد کرد.

وی که خود در حوزه گچکاری ساختمان فعالیت دارد، افزود: در سال‌های اخیر سبک ساخت‌وساز تغییر کرده و بسیاری از مالکان به دنبال نماهای پرزرق‌وبرق هستند، اما زیبایی همیشه به معنای استفاده بیشتر از امکانات نیست چراکه گاهی یک طراحی ساده و اصولی، جذابیت بیشتری نسبت به نورپردازی‌های شلوغ و موقتی دارد.

این شهروند با بیان اینکه مصرف برق تنها به هزینه قبض محدود نمی‌شود، ادامه داد: انرژی یک سرمایه عمومی است و همه باید در حفظ آن سهیم باشند. وقتی چراغ‌های تزئینی ساختمان‌ها تا نیمه‌های شب روشن می‌ماند، در کنار افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتری نیز به شبکه برق وارد می‌شود.

غلامی تأکید کرد: انتظار می‌رود سازندگان و مالکان ساختمان‌ها در کنار توجه به زیبایی بنا، موضوع صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی را نیز در طراحی‌های خود لحاظ کنند تا هم چهره شهر زیباتر شود و هم منابع انرژی بی‌دلیل هدر نرود.

از سادگی گذشته تا ضرورت صرفه‌جویی امروز

یکی از شهروندان قدیمی بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر سبک زندگی و ساخت‌وسازها در سال‌های اخیر، اظهار کرد: قدیم‌ترها از این مدل نورپردازی‌ها خبری نبود و ساختمان‌ها با یک نمای ساده و زیبا ساخته می‌شدند و کسی برای اینکه خانه یا مغازه‌اش بیشتر دیده شود، چندین چراغ را تا نیمه‌های شب روشن نمی‌گذاشت.

عیسی محمدی افزود: امروز شرایط فرق کرده و بعضی ساختمان‌ها برای زیبایی بیشتر، چراغ‌های زیادی در نما نصب می‌کنند، اما باید دید این میزان روشنایی واقعاً چقدر ضرورت دارد.

این شهروند با بیان اینکه شرکت توزیع برق باید نظارت بیشتری بر مصرف‌های غیرضروری داشته باشد، گفت: همان‌طور که برای برخی مصارف پرخطر یا خارج از الگو نظارت وجود دارد، بهتر است درباره نورپردازی‌های غیرضروری ساختمان‌ها هم توجه بیشتری شود تا مصرف‌های اضافی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: الان با افزایش گرمای هوا، استفاده از کولر و وسایل سرمایشی بیشتر شده و فشار زیادی به شبکه برق وارد می‌شود و در چنین شرایطی همه باید بیشتر از گذشته صرفه‌جویی کنیم.

این شهروند سالخورده تأکید کرد: صرفه‌جویی فقط خاموش کردن یک چراغ در خانه نیست چراکه همین نورپردازی‌های اضافه و روشن ماندن چراغ‌های غیرضروری هم بخشی از مصرف برق است.

خاموشی‌ها سخت‌تر از همیشه شده است

یکی دیگر از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر مستقیم مصرف برق بر زندگی خانواده‌ها اظهار کرد: این روزها که هوا بسیار گرم شده، هر بار که برق برای مدت طولانی قطع می‌شود، شرایط برای خانواده‌ها به‌خصوص در خانه‌هایی که کودک یا سالمند دارند، سخت می‌شود.

رقیه پورمحمدی ادامه داد: وقتی برق حدود دو ساعت قطع می‌شود، گرمای داخل خانه واقعاً طاقت‌فرساست و استفاده از وسایل سرمایشی هم امکان‌پذیر نیست.

این مادر خانه‌دار با بیان اینکه در چنین شرایطی انتظار می‌رود همه در مصرف برق بیشتر دقت کنند، گفت: شاید خاموش کردن یک چراغ اضافه یا کاهش نورپردازی‌های غیرضروری در ظاهر موضوع کوچکی باشد، اما وقتی همه رعایت کنند، تأثیر زیادی در کاهش مصرف خواهد داشت.

وی با انتقاد از برخی نورپردازی‌های گسترده در حاشیه خیابان‌ها و نماهای لوکس ساختمان‌ها گفت: گاهی در برخی خیابان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهر، نورهای زیادی برای زیبایی نماها استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد ضرورتی ندارد.

پورمحمدی ادامه داد: بهتر است در شرایطی که مردم با گرمای هوا و خاموشی مواجه هستند، این موارد کمتر شود تا برق بیشتری برای مصرف‌های ضروری باقی بماند.

این شهروند تأکید کرد: اگر نورهای اضافی، چراغ‌های غیرضروری و مصرف‌های تجملاتی کاهش پیدا کند، شاید بتوان بخشی از فشار روی شبکه برق را کم کرد و زمان خاموشی‌ها را نیز کاهش داد.

زیبایی در گرو نورپردازی نیست

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رواج نورپردازی‌های گسترده در ساختمان‌های نوساز اظهار کرد: امروز نورپردازی نماها به بخشی از ساخت‌وسازهای جدید تبدیل شده و برخی مالکان برای جلب توجه یا افزایش ارزش ملک، از حجم زیادی چراغ و تجهیزات روشنایی استفاده می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از این روشنایی‌ها ضرورتی ندارد و تنها به افزایش مصرف برق منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه زیبایی ساختمان تنها در گرو نورپردازی نیست، افزود: می‌توان با بهره‌گیری از معماری اصولی، نمای ساده و استفاده از مصالح مناسب، بدون اتکا به نورهای پرمصرف، جلوه‌ای ماندگار و چشم‌نواز برای ساختمان ایجاد کرد.

این شهروند با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش روشنایی برخی معابر ادامه داد: کاهش نور خیابان‌ها و معابر فرعی ممکن است امنیت و تردد شهروندان را با مشکل مواجه کند، بنابراین بهتر است به جای کم کردن روشنایی معابر، با نورپردازی‌های غیرضروری و تجملی ساختمان‌ها برخورد شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد: تدوین ضوابط مشخص برای نورپردازی نماها و لحاظ کردن آن در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی می‌تواند ضمن حفظ زیبایی سیمای شهری، از اسراف انرژی جلوگیری کرده و در مدیریت مصرف برق نیز مؤثر باشد.

صدور ۸۹ اخطار برای مصارف غیرضروری برق

مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۳۸۶ مورد بازدید از بانک‌ها، ادارات و واحدهای تجاری استان خبر داد و گفت: در جریان این بازدیدها، ۸۹ اخطار به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف برق صادر شده است.

وی بیان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق، ۱۸۵ مورد بازدید از بانک‌ها و ادارات استان انجام شد که در پی آن، ۱۶ مورد اخطار به دستگاه‌های متخلف صادر شد.

وی افزود: همچنین ۲۰۱ مورد بازدید از مظاهر ساختمانی، ریسه‌های نوری و واحدهای تجاری انجام گرفت که در نتیجه آن، ۷۳ مورد اخطار برای اصلاح مصارف غیرضروری و رعایت ضوابط مدیریت مصرف برق صادر شده است.

مدیران، پیشگام صرفه‌جویی انرژی باشند

سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی هم چندی پیش در نشست ستاد مدیریت مصرف انرژی استان بر تداوم برگزاری جلسات مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: فرمانداران، معاونان فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به صورت مستمر بر اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف نظارت کنند و با پیشگامی در رعایت الگوی مصرف، مشارکت بیشتر مردم را جلب کنند.

وی با پیشنهاد برگزاری رقابت میان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، افزود: تشویق دستگاه‌ها، روستاها و خانواده‌های کم‌مصرف می‌تواند نقش مؤثری در نهادینه شدن فرهنگ صرفه‌جویی داشته باشد.

هاشمی همچنین از صدا و سیما و رسانه‌ها خواست با تولید برنامه‌های آموزشی و مستندهای کوتاه، فرهنگ مدیریت مصرف انرژی را ترویج کند و گفت: ائمه جمعه نیز می‌توانند از ظرفیت نمازهای جمعه برای ترغیب مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز استفاده کنند.

آنچه مسلم است نورپردازی شهری و زیباسازی ساختمان‌ها اگرچه بخشی از جلوه‌های معماری امروز به شمار می‌رود، اما در شرایطی که تأمین پایدار برق به همراهی عمومی نیاز دارد، باید با نگاه دقیق‌تر و مسئولانه‌تری دنبال شود. استفاده از طراحی‌های ساده‌تر، تجهیزات کم‌مصرف و حذف روشنایی‌های غیرضروری می‌تواند هم به حفظ زیبایی شهر کمک کند و هم بخشی از فشار وارد بر شبکه برق را کاهش دهد.