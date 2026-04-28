۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

پایش های مستمر. سواحل مازندران برای تلفات فوک خزری

ساری - مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: پایش های مستمر سواحل استان در خصوص تلفات احتمالی فوک خزری در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح سه‌شنبه در جلسه‌ای تخصصی به بررسی وضعیت فوک دریای خزر و اقدامات حفاظتی انجام‌شده برای این گونه در خطر انقراض پرداخت.

وی در این جلسه بر لزوم رعایت اصول حکمرانی محیط زیست تأکید کرد و گفت: اولین اصل در این راستا، دانش‌محوری و برنامه‌محوری است. دانشگاه تربیت مدرس نور به عنوان یک دانشگاه تخصصی در کنار ما در حفظ این گونه در خطر انقراض فعالیت می‌کند و ما از حمایت‌های استادان دانشگاه در این مسیر تقدیر می‌کنیم.

کنعانی با اشاره به اهمیت شفافیت و پاسخگویی در روند اقدامات حفاظتی، افزود: در سال گذشته هرگونه تلفات فوک خزری را به صورت روزانه و شفاف اطلاع‌رسانی کردیم و هیچ پنهان‌کاری در این خصوص نداشتیم.

وی همچنین بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی از مدیریت بحران به مدیریت برنامه‌محور تأکید کرد و گفت: ما در سال گذشته شاهد تلفات فوک خزری بودیم و پس از آن اقدامات فوری و به‌موقعی در سطح استانی و ملی انجام دادیم که امروز خوشبختانه تلفات متوقف شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین بر ضرورت همکاری با فعالین محیط زیست و دانشگاه‌ها در راستای حفاظت از گونه‌های در خطر تأکید کرد و گفت: ما در تلاشیم تا با شبکه‌سازی فعالین محیط زیست، از تخصص‌های آن‌ها در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری کنیم.

کنعانی گفت: یکی از الگوهای موفق این همکاری‌ها، مرکز امداد و نجات فوک خزری است که با تلاش‌های شبانه‌روزی خود و حمایت‌های محلی و بین‌المللی نقش مهمی در حفاظت از این گونه ایفا کرده است.

وی در ادامه افزود: علاوه بر همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های کشورهای منطقه، در داخل کشور نیز ما در تلاشیم تا تمامی فعالین محیط زیست را در حوزه‌های تخصصی به شبکه‌ای منسجم تبدیل کنیم تا کارهای حفاظتی به شکلی مؤثرتر و منسجم‌تر ادامه یابد و این همکاری‌ها نه تنها در سطح استان‌های شمالی بلکه در سطح ملی و بین‌المللی هم تاثیرگذار بوده است.

کنعانی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم تصدی‌گری خود را در بدنه دولت کاهش داده و مسئولیت‌های بیشتری را به دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی و فعالین محیط زیست واگذار کنیم تا حفاظت از گونه‌های طبیعی در مسیر صحیح و علمی‌تر پیش برود.

