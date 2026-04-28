پایش های مستمر. سواحل مازندران برای تلفات فوک خزری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح سهشنبه در جلسهای تخصصی به بررسی وضعیت فوک دریای خزر و اقدامات حفاظتی انجامشده برای این گونه در خطر انقراض پرداخت.
وی در این جلسه بر لزوم رعایت اصول حکمرانی محیط زیست تأکید کرد و گفت: اولین اصل در این راستا، دانشمحوری و برنامهمحوری است. دانشگاه تربیت مدرس نور به عنوان یک دانشگاه تخصصی در کنار ما در حفظ این گونه در خطر انقراض فعالیت میکند و ما از حمایتهای استادان دانشگاه در این مسیر تقدیر میکنیم.
کنعانی با اشاره به اهمیت شفافیت و پاسخگویی در روند اقدامات حفاظتی، افزود: در سال گذشته هرگونه تلفات فوک خزری را به صورت روزانه و شفاف اطلاعرسانی کردیم و هیچ پنهانکاری در این خصوص نداشتیم.
وی همچنین بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی از مدیریت بحران به مدیریت برنامهمحور تأکید کرد و گفت: ما در سال گذشته شاهد تلفات فوک خزری بودیم و پس از آن اقدامات فوری و بهموقعی در سطح استانی و ملی انجام دادیم که امروز خوشبختانه تلفات متوقف شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین بر ضرورت همکاری با فعالین محیط زیست و دانشگاهها در راستای حفاظت از گونههای در خطر تأکید کرد و گفت: ما در تلاشیم تا با شبکهسازی فعالین محیط زیست، از تخصصهای آنها در حوزههای مختلف بهرهبرداری کنیم.
کنعانی گفت: یکی از الگوهای موفق این همکاریها، مرکز امداد و نجات فوک خزری است که با تلاشهای شبانهروزی خود و حمایتهای محلی و بینالمللی نقش مهمی در حفاظت از این گونه ایفا کرده است.
وی در ادامه افزود: علاوه بر همکاریهای بینالمللی و کمکهای کشورهای منطقه، در داخل کشور نیز ما در تلاشیم تا تمامی فعالین محیط زیست را در حوزههای تخصصی به شبکهای منسجم تبدیل کنیم تا کارهای حفاظتی به شکلی مؤثرتر و منسجمتر ادامه یابد و این همکاریها نه تنها در سطح استانهای شمالی بلکه در سطح ملی و بینالمللی هم تاثیرگذار بوده است.
کنعانی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم تصدیگری خود را در بدنه دولت کاهش داده و مسئولیتهای بیشتری را به دانشگاهها، انجمنهای تخصصی و فعالین محیط زیست واگذار کنیم تا حفاظت از گونههای طبیعی در مسیر صحیح و علمیتر پیش برود.
