به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد در جریان سفر خود به شهرستان گلپایگان با اشاره به تداوم سفرهای شهرستانی از ابتدای سال اظهار کرد: خوشبختانه در برخی شهرستانها حتی دو تا سه بار حضور پیدا کردهایم و امروز توفیق داشتیم در جمع مردم خونگرم و دوستداشتنی گلپایگان حضور داشته باشیم.
وی افزود: در این سفر علاوه بر بازدید از پروژهها، نشستهایی با صنعتگران برگزار خواهد شد تا مسائل و مشکلات و نظام مسائل اقتصادی شهرستان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به پروژههای آماده افتتاح و کلنگزنی در این سفر گفت: چهار نیروگاه سه مگاواتی با اعتباری بالغ بر بیش از نیم همت در سطح شهرستان و شهرهای مختلف آن آماده بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی است.
وی ادامه داد: بخشی از این پروژهها مربوط به احداث نیروگاههای خورشیدی است که در راستای برنامه توسعه ۵۳۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در استان اصفهان دنبال میشود و گلپایگان یکی از شهرستانهای پیشرو در این حوزه به شمار میرود.
جمالینژاد با بیان اینکه توسعه انرژی خورشیدی در برخی شهرستانها از جمله گلپایگان، شهرضا و کوهپایه با سرعت مطلوبی در حال انجام است، تصریح کرد: در هر سفر به این شهرستانها، یا شاهد افتتاح پروژههای جدید هستیم یا کلنگزنی طرحهای تازه را داریم.
