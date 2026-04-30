ورزش موجب آزاد شدن پروتئین تقویت کننده مغز می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که تنها یک جلسه ۱۵ دقیقه‌ای ورزش هوازی، مغز را با فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پروتئینی که به حمایت از سلامت سلول‌های مغزی جدید و موجود کمک می‌کند، پر می‌کند.

علاوه بر این، محققان دریافتند که با افزایش تناسب اندام فرد، میزان BDNF آزاد شده پس از ورزش نیز افزایش می‌یابد.

«فلامینیا رونکا»، محقق ارشد و استادیار دانشگاه کالج لندن در بریتانیا، گفت: «مدتی است که می‌دانیم ورزش برای مغز ما مفید است، اما مکانیسم‌هایی که از طریق آنها این اتفاق می‌افتد هنوز در حال بررسی هستند.»

رونکا در یک بیانیه خبری گفت: «هیجان‌انگیزترین یافته مطالعه ما این است که اگر ما اندام متناسب‌تری داشته باشیم، مغز ما حتی از یک جلسه ورزش سود بیشتری می‌برد و این می‌تواند تنها در شش هفته تغییر کند.»

برای مطالعه جدید، محققان ۳۰ فرد فاقد آمادگی جسمانی را برای شرکت در یک برنامه تناسب اندام ۱۲ هفته‌ای شامل چهار جلسه در هفته با دوچرخه ثابت استخدام کردند.

به طور کلی، برنامه تناسب اندام سطح پایه BDNF شرکت‌کنندگان را در حالت استراحت به طور قابل توجهی تغییر نداد.

اما در هفته آخر، شرکت‌کنندگان پس از ورزش شدید، در مقایسه با نحوه واکنش مغزشان در ابتدا، افزایش بیشتری در سطح BDNF داشتند. این افزایش ناگهانی با بهبود در تناسب اندام هوازی آنها مرتبط بود.

این سطوح بالاتر BDNF همچنین با تغییرات مثبت در قشر جلوی مغز- بخشی از مغز که مسئول تصمیم‌گیری و خودکنترلی است- در طول آزمایش‌های عملکرد مغز مرتبط بود.

محققان نتیجه گرفتند: «این نتایج نشان می‌دهد که افزایش آمادگی جسمانی می‌تواند رونویسی BDNF را در پاسخ به دوره‌های حاد ورزش افزایش دهد که به نوبه خود ممکن است در تعدیل عملکرد عصبی در طول وظایف اجرایی پس از ورزش حاد نقش داشته باشد.»