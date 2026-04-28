نشست ادبی «نور هشتم» در دورود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه کرامت، انجمن ادبی حافظ وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود، نشست ادبی «نور هشتم» را برگزار کرد.
این برنامه با حضور استاد «جوکار» مسئول انجمن ادبی حافظ، جمعی از شاعران برجسته، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان ادبیات و نیز علاقهمندان حوزه شعر و ادب فارسی همراه بود.
در جریان این نشست، حاضران به قرائت شعر، نقد و بررسی آثار، بیان دیدگاههای ادبی و گفتوگو پیرامون شخصیت و جایگاه حضرت امام رضا (ع) در ادبیات فارسی پرداختند.
هدف از برگزاری این نشست، گرامیداشت ایام دهه کرامت، ترویج فرهنگ رضوی، تقویت هماندیشی میان فعالان ادبی و فراهمسازی بستری برای معرفی و حمایت از استعدادهای ادبی شهرستان عنوان شد.
