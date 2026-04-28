۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

دیدار امیردریادار سیاری با خانواده شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده

دیدار امیردریادار سیاری با خانواده شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان نصیر زاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و دیدار با خانواده این شهید گرانقدر، ضمن بیان خاطراتی از رشادت‌ها و توانمندی‌های این شهید والامقام در دوران خدمت، گفت: زمانی که بنده فرمانده نیرویی دریایی بودم، ایشان معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی بودند و با ایشان به صورت مستقیم در ارتباط بودم و در جلسات متعددی برای ساماندهی بعضی از امور که در آن زمان مطرح بود شرکت می‌کردیم و همچنین در مرکز مطالعات، جلسات مفصلی داشتیم و چون خیلی آزاد صحبت می‌کردیم برای حل مسائل، ارتباط نزدیکی بین ما شکل گرفت.

وی با اشاره به حضور شهید سرلشکر نصیرزاده در ستاد ارتش اظهار کرد: در آن زمان از نظرات سازنده ایشان در معاونت طرح و برنامه و اقداماتی که انجام می‌دادند بهره‌مند شدیم. همچنین نگاهی که به آینده داشتند برای ارتش بسیار ارزشمند بود.

امیر دریادار سیاری با اشاره به انتصاب این شهید والامقام به عنوان فرمانده در نیروی هوایی ارتش و جانشین ستاد کل نیروی های مسلح خاطر نشان کرد: بعد از اینکه ایشان به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز منصوب شدند همکاری‌های بسیار خوب و نزدیکی در زمینه‌های مختلف ازجمله بحث های اعتباری و برنامه های آینده داشتیم و حتی زمانی که در ستاد کل نیروهای مسلح بودند، هفته ای چندبار جلسه برگزار می‌کردیم و با گذشت زمان رابطه‌ما نزدیک‌تر می‌شد و بیشتر به خصوصیات شخصیتی امیر بزرگوار آشنا می شدیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به خصوصیات اخلاقی و مدیریتی شهید سرلشکر نصیرزاده بیان کرد: ایشان دارای دانشی بالا، تجارب بسیار ارزشمند و حسن اخلاق بودند که برای ما بسیار آموزنده بود و از این توانمندی و دانش ایشان استفاده می‌کردیم.

امیردریادار سیاری افزود: امیر نصیرزاده بعداز اینکه به وزارت دفاع و پشتیبانی منتقل شدند به علت اینکه همه مراحل را طی کرده بودند بیشتر مشکلات ارتش را درک و پیگیری می‌کردند و امروز بعد از شهادت ایشان نیروهای مسلح و مخصوصا ارتش و خودم احساس یک کمبود شدید کردیم زیرا یک رفیق، یک یار و همراه ولایی و دانشمند را از دست داده‌ایم و ان شاءالله ماهم بتوانیم راه پر عظمت و پر افتخاری که امیر بزرگوار ما طی کردند را ادامه دهیم.

هادی رضایی

