به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش، در نشست مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان، نقش معلمان را در ارتقای کیفیت آموزش تعیین‌کننده دانست و اظهار داشت: معلمان امروز باید علاوه بر دانش تخصصی، به مهارت‌های نرم، سواد دیجیتال و فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی مجهز باشند.

وی با اشاره به تغییرات گسترده در زیست‌بوم آموزشی کشور افزود: تفاوت‌های نسلی، کاهش انگیزه یادگیری، شکاف مهارتی و تأثیرات فضای مجازی بر اقتدار آموزشی، نظام تعلیم و تربیت را با شرایط تازه‌ای مواجه کرده است و معلمان آینده باید متناسب با این تحولات تربیت شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش اجرای طرح «ایران دیجیتال» را از اقدامات مهم این معاونت در مسیر آموزش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس متناسب با اقتضائات عصر جدید از اولویت‌های اصلی آموزش‌وپرورش است.

آذرکیش همچنین به اجرای طرح‌های «معلم عصر جدید» و «مدیر مدرن» اشاره کرد و افزود: این برنامه‌ها با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، مهارتی و مدیریتی معلمان و مدیران طراحی شده‌اند تا مدارس بتوانند پاسخگوی نیازهای آموزشی نسل امروز باشند.

وی «سفر یادگیری» را از دیگر برنامه‌های تحولی حوزه آموزش متوسطه برشمرد و تصریح کرد: این طرح با هدف توسعه یادگیری و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان، تبادل تجربه‌های موفق آموزشی و ارتقای کیفیت تدریس در حال اجراست.

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با تأکید بر لزوم پیوند عمیق‌تر دانشگاه فرهنگیان با محیط واقعی مدرسه گفت: مدارس باید به آزمایشگاه تربیت معلم تبدیل شوند و دانشجومعلمان از سال نخست تحصیل حضور مؤثر و مستمر در فضای آموزشی مدارس داشته باشند تا مهارت‌های حرفه‌ای را در میدان عمل فراگیرند.

وی همچنین از ظرفیت علمی دبیرخانه‌های راهبری تخصصی دروس، سرگروه‌های آموزشی، جشنواره نوآوری در آموزش و یادگیری و دوره‌های ضمن خدمت به‌عنوان بسترهای مهم همکاری میان آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان یاد کرد و خواستار توسعه تعاملات مشترک در حوزه تربیت معلم شد.

در ادامه این نشست، برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان با تشریح بخشی از اقدامات دو سال اخیر این دانشگاه، بر رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح و توسعه جذب هیئت علمی، بازنگری در ساختارها و بهبود شیوه‌های جذب تأکید کرد.

وی «توسعه کیفیت‌محور در سایه وحدت» را رویکرد اصلی دانشگاه فرهنگیان دانست و همکاری نزدیک با آموزش‌وپرورش را لازمه تحقق تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی عنوان کرد.

برزویی همچنین از توسعه امکانات آموزشی، ورزشی، خوابگاه‌ها، فضاهای مطالعه و آزمایشگاه‌ها و نیز رشد اعتبارات دانشگاه خبر داد و موفقیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان را قابل توجه توصیف کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر تقویت تعاملات، برگزاری جلسات مشترک با مسئولان استانی و توسعه همکاری‌های ساختاری در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش تأکید کردند.