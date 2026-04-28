فرماندار دشتستان: ظرفیت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی ظهر سه شنبه در نشست با رئیس محیط زیست دشتستان ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی و تلاش های دلسوزانه کارکنان و محیط بانان شهرستان و مسئولان از گنجینه ارزشمند زیست محیطی دشتستان در برابر تهدیدات مختلف، بر اهمیت حفاظت محیط زیست به عنوان یک مسئولیت عمومی تاکید کرد.

فرماندار دشتستان همچنین خواستار استفاده از همه ظرفیت ها برای تقویت فرهنگ حفاظت و نگهداشت محیط زیست از طریق امر آموزش ،فرهنگ سازی و آگاهی بخشی شد.

وی از صدور اولین مجوز سازمان مردم نهاد دشتستان در سال جدید با موضوع فعالیت در حوزه حفاظت از محیط زیست خبر داد و افزود: صدور مجوز در این شرایط بحرانی و جنگی نشان از اعتماد دولت وفاق ملی به امر مشارکت و سپردن امور به دست مردم است.

دشتی ضمن اشاره به اقدامات فرمانداری برای تسهیل صدور مجوز تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت: عزیزانی که در دشتستان فعالیت درحوزه های فرهنگی،مذهبی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی، دارند می توانند پس از طی مراحل قانونی واخذ مجوز فعالیت در قالب تشکل مردمی در زمینه های مد نظر فعالیت داشته باشند و قطعا مجموعه فرمانداری در این راه همراهی و همکاری خواهد داشت.

عبدالهی رئیس اداره محیط زیست شهرستان گزارش مفصلی از عملکرد اداره متبوع، اقدامات صورت گرفته در راستای نظارت و کنترل مخاطرات زیست محیطی، نظارت بر صنایع و مراکز تولیدی و تدابیر و فعالیت های صورت گرفته جهت مراقبت از زیستگاه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده، پرداخت.