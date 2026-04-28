نقشبندی: اجرای قانون ثبت رسمی اسناد تحولی در نظام مالکیت کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر سه شنبه در نخستین نشست هم‌اندیشی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اسناد» (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰) با اشاره به اهمیت اجرای این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، گامی اساسی در راستای تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از اختلافات ملکی است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نظم حقوقی در حوزه اراضی و املاک ایفا کند.

وی افزود: این قانون با شفاف‌سازی حدود مالکیت‌ها و ایجاد پشتوانه حقوقی برای اموال مردم، ضمن صیانت از حقوق مشروع مالکان، از بروز بسیاری از منازعات جلوگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: اجرای این قانون تحولی نوین در نظام مالکیت و ثبت املاک استان ایجاد کرده و به توسعه پایدار و افزایش امنیت اقتصادی خانوارها کمک خواهد کرد.

در پایان این نشست، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی شامل تشریح فرآیندها، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکارهای لازم برای تسهیل صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند به تصویب رسید و برای اجرا به واحدهای مربوطه و شهرستان‌های هدف ابلاغ شد.