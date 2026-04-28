۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

نقشبندی: اجرای قانون ثبت رسمی اسناد تحولی در نظام مالکیت کردستان است

نقشبندی: اجرای قانون ثبت رسمی اسناد تحولی در نظام مالکیت کردستان است

سنندج ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید براهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: این قانون با ایجاد شفافیت درمالکیت‌ها موحب کاهش اختلافات ملکی و تقویت امنیت اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر سه شنبه در نخستین نشست هم‌اندیشی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اسناد» (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰) با اشاره به اهمیت اجرای این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، گامی اساسی در راستای تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از اختلافات ملکی است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نظم حقوقی در حوزه اراضی و املاک ایفا کند.

وی افزود: این قانون با شفاف‌سازی حدود مالکیت‌ها و ایجاد پشتوانه حقوقی برای اموال مردم، ضمن صیانت از حقوق مشروع مالکان، از بروز بسیاری از منازعات جلوگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: اجرای این قانون تحولی نوین در نظام مالکیت و ثبت املاک استان ایجاد کرده و به توسعه پایدار و افزایش امنیت اقتصادی خانوارها کمک خواهد کرد.

در پایان این نشست، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی شامل تشریح فرآیندها، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکارهای لازم برای تسهیل صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند به تصویب رسید و برای اجرا به واحدهای مربوطه و شهرستان‌های هدف ابلاغ شد.

