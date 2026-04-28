غلامحسین آقاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه آموزش در تحقق توسعه پایدار اظهار کرد: آموزش و ترویج فرهنگ منابع طبیعی به عنوان بستر توسعه پایدار، یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و ما در شهرستان گناوه تلاش می‌کنیم این فرهنگ را به‌ویژه در میان دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده نهادینه کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بندر ریگ در سال جاری افزود: با حضور در این نشست بر نقش آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ منابع طبیعی در بین دانش‌آموزان تأکید شد چرا که اگر از همین سنین پایین، اهمیت حفظ منابع طبیعی برای دانش‌آموزان تبیین شود، در آینده جامعه‌ای مسئول‌تر در قبال اراضی ملی و محیط‌زیست خواهیم داشت.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه، مشارکت مردمی را از ارکان اساسی حفاظت از اراضی ملی دانست و تصریح کرد: حفاظت و صیانت از منابع طبیعی تنها با توان سازمانی ممکن نیست و بدون همراهی مردم، معتمدین محلی، خانواده‌ها و به‌ویژه دانش‌آموزان نمی‌توان به نتایج پایدار دست یافت. فرهنگ‌سازی از طریق مدارس و شبکه آموزش و پرورش، مسیر را برای این مشارکت مردمی هموارتر می‌کند.



آقاجری با تاکید بر نقش معلمان در این عرصه گفت: معلمان نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف سازمان منابع طبیعی دارند.

وی ضمن گرامیداشت و تبریک هفته معلم به جامعه فرهنگی خاطرنشان کرد: تعامل آموزش و پرورش و منابع طبیعی در شهرستان گناوه و به‌ویژه در منطقه بندر ریگ، تعاملی خوب و سازنده است و ما قدردان همراهی فرهنگیان هستیم. امیدواریم این همکاری در سال‌های آینده گسترده‌تر و منسجم‌تر ادامه یابد.



سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه در ادامه از آمادگی این اداره برای اجرای طرح‌های مشترک با آموزش و پرورش خبر داد و بیان کرد: این مجموعه آمادگی کامل دارد طرح‌های مشارکتی در راستای توسعه فضای سبز و درختکاری در بخش بندر ریگ را با همکاری آموزش و پرورش اجرا کند.