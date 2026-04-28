محمدی: پایش و مبارزه با ملخ مراکشی در ۴ شهرستان گیلان ادامه دارد 

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار کرد: عملیات مبارزه با ملخ مراکشی از ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز و تا ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سطح ۲۲۶ هکتار با مصرف ۱۱۳ لیتر سم دلتامترین و مالاتیون انجام شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مناطق مورد پایش در شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، املش و رودسر بوده که در این بین بیشترین پایش و مبارزه در شهرستان رودبار انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: در همین راستا، بازدید میدانی مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات از شهرستان رودبار و برگزاری جلسه با فرماندار این شهرستان و مدیر حفظ نباتات سازمان و با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و سایر پرسنل انجام گردید.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری، مقدار ۲۰۰۰ لیتر سم دلتامترین برای مبارزه با ملخ و ۳۹ دستگاه سمپاش از انواع زنبه‌ای، فرغونی یکصدلیتری و یو.ال.وی پاش پشت تراکتوری از سازمان حفظ نباتات توسط مدیریت حفظ نباتات دریافت گردیده است که برای مبارزه با ملخ و همچنین مدیریت آفت مگس زیتون و مگس میوه مدیترانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.