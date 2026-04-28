به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارتخانه گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ تولید در حد امکاناتش در شرایط جنگی تحمیلی اخیر برای کمک به واحدهای تولید مرغ و تخم‌مرغ علاوه بر توزیع نهاده مدت‌دار (۳ ماهه) در یک مرحله، با انعقاد تولید قراردادی ۴۰ میلیون قطعه مرغ، در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کرد.

وی توضیح داد: ما در قالب تولید قراردادی به واحدهای تولیدی که بیشتر واحدهای مرغ گوشتی بودند، تضمین دادیم که تولیدشان را خریداری می‌کنیم و هم نهاده مدت‌دار در اختیار واحدهای مرغ مادر گوشتی و تخم‌گذار قرار دادیم تا پول نهاده را در مدت ۳ ماه پس از تولید پرداخت کنند.

وی ادامه داد: با انعقاد تولید قراردادی در شرایط جنگی اخیر، حدود یک‌سوم تحت حمایت قرار گرفتند.

حسن‌نژاد ابراز امیدواری کرد که در شرایط بعدی، حمایت بیشتری در حوزه تامین مالی واحدهای تولیدی از سوی دولت که جز نیازهای فوری و ضروری صنعت است، صورت گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تولید قراردادی گوشت قرمز نیز اظهار کرد: از آنجایی که تامین منابع مالی در حوزه گوشت قرمز از طریق سرمایه در گردش و ارایه تسهیلات انجام می‌گیرد، بنابراین تولید قراردادی در گوشت قرمز با در اختیار دادن تسهیلات صورت می‌گیرد که در این ارتباط سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) سرمایه در گردش در اختیار پرواربندان قرار گرفت .

وی افزود: کمک به تامین سرمایه و ارایه تسهیلات برای افزایش گوشت قرمز در سال ۱۴۰۵ را هم ادامه خواهیم داد.

حسن‌نژاد در همین حال از تولید کنندگان مرغ و گوشت خواست با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته برای تامین نهاده‌های دامی و اقدامات در حوزه پشتیبانی، در راستای افزایش تولید به ویژه در حوزه جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۵ مانند سال گذشته تلاش کنند.

وی درباره میزان جوجه‌ریزی نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شد و امسال نیز متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان میزان جوجه‌ریزی برآورد و هدفگذاری خواهد شد.