به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماه اخیر قیمت تخم‌مرغ نوسان بسیاری داشت. نرخ این محصول پروتئینی بین ۳۹۵ تا ۵۹۰ هزار تومان در حال تغییر است در حالی که این محصول پروتئینی طی ۳ سال گذشته بازار با ثباتی داشت.

طی این ۳ سال ایران در تولید تخم‌مرغ خودکفا شده و حتی مازاد تولید به کشورهای همسایه و آفریقایی صادر می‌شد اما عدم مدیریت درست در سال ۱۴۰۴ در نیمه نخست سال و پس از آن باعث شد تا بازار با ثبات تخم‌مرغ نوسان بسیاری را تجربه کند.

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره چرایی افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار به خبرنگار مهر، گفت: نرخ نهاده‌های دامی و محصولات جانبی مرغداران مثل انواع ویتامین‌ها و واکسن‌ها بین ۳ تا ۵ برابر افزایش یافته است. به عنوان مثال، در حال حاضر هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازارگاه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و ذرت ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ قلم کالا در تولید تخم‌مرغ دخیل است، افزود: اتحادیه با آنالیز قیمتی این اقلام نرخ پیشنهادی خودش را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود. این مبلغ به ازای هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری ۲۵۲ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۳۰۹ هزار تومان بود.

وی ادامه داد: در ۳ تا ۴ ماه اخیر به دلیل افزایش چند برابری قیمت‌ها تعدادی از گله‌ها حذف شدند. در واقع از بهمن تا کنون حدود ۱۵ میلیون مرغ از گله‌ها حذف شد.

کاشانی عنوان کرد: البته این آمار در تولید و تامین نیاز داخل تاثیری ندارد و فقط از آمار مازاد تولید برای صادرات کم شده است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی دیگر قیمت مصوب برای این محصول پروتئینی تعیین نمی‌شود، گفت: هر ماه اتحادیه بر اساس آنالیز هزینه‌ها نرخ پیشنهادی خود را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند. در نهایت قیمت‌ها ارشادی از سوی نهادهای متولی اعلام می‌شود.